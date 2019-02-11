مراسم تجلیل از «ابراهیم حسن بیگی» نویسنده گلستانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان، در سلسله نشست هایی که جهت تجلیل از نویسندگان مطرح حوزه انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با نام «چهل قلم» و به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود، اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان ویژه برنامه ای را جهت تجلیل از «ابراهیم حسن بیگی» نویسنده گلستانی توانمند حوزه فرهنگ و انقلاب برگزار می کند.

ابراهیم حسن بیگی متولد ۱۳۳۶ متولد روستای خواجه نفس از شهرستان بندرترکمن است که بیش از ۱۴۰ اثر از وی درحوزه داستان کوتاه، ادبیات کودک و نوجوان، فرهنگ، دین وداع مقدس منتشر شده است.

برخی از آثار او عبارتند از: اشکانه، ریشه در اعماق، نشانه های صبح، معمای مسیح، محمد، قدیس و غیره است که به چندین زبان منتشر شده و جزو آثار پرفروش قرارگرفته است.

تقدیر از این نویسنده گلستانی روزچهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئول استانی، اصحاب قلم و رسانه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان واقع در ویلاشهر برگزار می شود.