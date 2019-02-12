آمار نزاع در شاهرود ۱۰ درصد رشد داشت/کاهش ۱۸ درصدی فوت در تصادفات

مهدی نوروزی در حاشیه بهره‌برداری از ساختمان پزشک قانونی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ساخت این پروژه در اختیار مسکن و شهرسازی قرار داشت و پزشک قانونی صرفا به عنوان دستگاه بهره‌بردار محسوب می‌شود، ابراز داشت: به دلیل وجود مشکلات اعتباری روند ساخت این ساختمان با کندی مواجه شد اگرچه تمامی موارد در همان ساختمان قدیمی پزشک قانونی با دقت انجام می‌شده است اما امیدواریم با بهره‌برداری از آن شاهد ارائه خدمات بیشتر به مردم و هم وطنان در مسیر زائران علی بن موسی الرضا (ع) باشیم.

وی ضمن بیان اینکه به دلیل پر تردد بودن محور تهران-مشهد و همچنین نبود پزشک قانونی در شهرهای همجوار شاهرود آمار مراجعه‌ها به حوزه این شهرستان بالا است، اضافه کرد: کل معاینات بالینی حوزه شاهرود در ده‌ماهه سال گذشته پنج هزار و ۱۹۰ مورد و امسال پنج هزار و ۶۴۵ مورد گزارش می‌شود که مقایسه این دو آمار نشان از رشد ۹ درصدی در این حوزه دارد.

فوت ۱۰۵ نفر در تصادف

مدیرکل پزشک قانونی استان سمنان بابیان اینکه آمار نزاع طی ۱۰ ماهه سال گذشته در شاهرود سال گذشته یک هزار و ۳۸۹ نفر بوده است، ابراز داشت: این رقم طی ده‌ماهه امسال یک هزار و ۵۳۰ مورد را شامل می‌شود که نشان می‌دهد نزاع در این شهرستان ۱۰ درصد رشد داشته است.

نوروزی بابیان اینکه در حوزه معاینات تصادف در شاهرود طی ده‌ماهه سال گذشته یک هزار و ۷۹۴ نفر مورد است، تصریح کرد: این آمار امسال با رشد ۱۱ درصدی به یک هزار و ۹۹۲ نفر رسید و همچنین در این حوزه طی مدت مذکور ۱۰۵نفر بر اثر تصادف فوت شدند که با کاهش ۱۸ درصدی امسال این رقم ۸۶ نفر را شامل می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه طی ده‌ماهه سال گذشته ۶۶ نفر بر اثر حوادث کار در شاهرود مورد معاینه قرار گرفتند، اضافه کرد: این رقم با رشد ۲۴ درصدی به ۸۲ نفر طی ده‌ماهه امسال رسید.

مدیرکل پزشک قانونی استان سمنان بابیان اینکه فعالیت‌های انجام‌شده در بخش بالینی شاهرود هفت هزار و ۶۱۴ نفر طی ده‌ماهه سال گذشته است، افزود: این آمار امسال هشت هزار و ۴۷۹ مورد طی مدت مذکور را شامل می‌شود که نشان از رشد ۱۱ درصدی است.