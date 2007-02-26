جنبش عدم تعهد از حق ایران در برخورداری از انرژی هسته ای حمایت می کند/ اعزام تجار و مسئولان بانکی کوبا به ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دلانوئیز وزیر تجارت خارجی کوبا که برای شرکت درهمایش آمریکای لاتین و امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی به تهران سفر کرده است امروز با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.



منوچهر متکی در این دیدار با اشاره به مواضع مشترک سیاسی ایران و کوبا در ارتباط با تحولات مختلف جهانی بر لزوم همکاری جدی دو کشور در بخش اقتصادی تاکید کرد .

وی ظرفیت همکاری دو کشور را در بخش اقتصادی بسیار بالا خواند و گفت : شرکت های ایرانی با سابقه زیاد در زمینه احداث سد، پالایشگاه، نیروگاه برق، کارخانه خودرو سازی و بسیاری دیگر از پروژه های بزرگ می توانند تجارب خود را در اختیار کوبا قرار دهند.

متکی کمیسیون مشترک اقتصادی را تسهیل کننده روابط اقتصادی دو کشور دانست و آمادگی ایران را برای برداشن گام های بلند در توسعه همکاری های اقتصادی فیمابین اعلام کرد.

دلانوئیز نیز با ابلاغ سلام وزیر امور خارجه کوبا به همتای ایرانی خود، مواضع دو کشور را در مسائل بین المللی مشترک خواند و برگزاری همایش آمریکای لاتین را ابتکاری ارزشمند از سوی کشورمان توصیف کرد .



وی گفت : کشور کوبا به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد، همسو با بقیه اعضای این جنبش از حق مشروع ایران نسبت به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت می کند.

وزیر تجارت خارجی کوبا در ارتباط با روابط اقتصادی فیمابین، امضای قرار داد 200 میلیون یورویی بین ایران و کوبا را نشانه جهش در روابط دانست و همکاری دو کشور در زمینه حمل ونقل، ساختمان سازی، صنایع سبک ومتوسط را مورد تاکید قرار داد.

دلانوئیز لزوم اعزام تجار و مسئولان بانکی کوبا به ایران را یادآور شد و افزود: ما تلاش خواهیم کرد تا حداکثر بهره برداری را از فرصت های اقتصادی پیش رو فراهم آوریم .