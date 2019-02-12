۲ معاون استاندار گلستان بازنشسته شدند/ سایر آمار محرمانه است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: ایجاد اشتغال برای جوانان طی سال‌های اخیر به یکی از دغدغه های مردم و مسئولان تبدیل شده و این امر در بسیاری از برنامه های اجرایی کشور مطرح می شود.

یکی از راهکارها و روش‌هایی که در چند ماه گذشته در مجلس مطرح و مصوب شده اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

دوم مرداد ماه امسال بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس با طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۹۴ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

موضوعی که در ابتدا با مقاومت برخی از مدیران روبرو شده و در ادامه با جدیتی که در مسئولان بود سبب شد که نیمی از استانداران استان های کشور کرسی مدیریت خود را ترک کنند و آن را به جوان ترها بسپارند.

این قانون برای اجرا از یکشنبه اول مهرماه اعلام شد و مهلت اجرای آن هم دو ماه بود که در صورت استنکافِ افراد بازنشسته از استعفا، مشمول ضمانت اجراهای معمول قوانین انفصال از خدمت می شدند.

خداحافظی طهماسبی و پاسوار

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در گلستان هم اجرا شد و در بررسی اولیه مشخص شد که دو معاون استاندار گلستان «محمدحسن پاسوار»، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و «علی اصغر طهماسبی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی مشمول این قانون می شوند. این دو معاون تا آخرین زمان مهلت قانونی در سمت خود باقی ماندند هرچند که شنیده می شد که آن ها استعفای خود را تقدیم استاندار کرده اند.

استاندار گلستان هم در گفتگوی ویژه خبری شامگاه ۲۲ آبان اعلام کرد که قانون را حتماً رعایت خواهد کرد و ادامه داد: دو معاون بنده استعفای خود را تقدیم کرده اند ولی به دلیل توانمندی که دارند تا آخرین لحظه در سمت خود باقی خواهند ماند.

قانون درباره این دو معاون اجرا شد و مراسم تودیع آن ها ظهر پنجشنبه (۲۲ آذر) در حاشیه جلسه شورای اداری استان گلستان برگزار شد.

از دادن اطلاعات معذوریم

برای اطلاع از سایر آمار بازنشستگان استان به سراغ مجید دهنوخلجی، رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان گلستان رفتیم و وی علیرغم چندین روز پیگیری و صحبت های مکرر، خبرنگار مهر را به دیوان محاسبات گلستان ارجاع داد.

این قانون نه تنها اخلالی در کشور ایجاد نمی‌کند بلکه نشاط و چابکی در نظام اداری ایجاد خواهد کرد مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات گلستان هم اطلاعات را سری و محرمانه دانست و بیان کرد که اجازه دادن اطلاعات را ندارد و با مشاهده اصرار و تقاضای خبرنگار مهر، ما را به دیوان محاسبات کشور عودت داد. داستان پیگیری و تماس های مکرر با دیوان محاسبات کشور هم قصه درازی است و در این مجمل نمی گنجد.

علیرغم این که این قانون در مجلس تصویب و در کشور اجرا شده این که چرا این اطلاعات محرمانه است خود علامت سوال بزرگی است. صحبت ما با چندین مدیر استانی هم نشان می دهد که آن ها هم هنوز آمار صحیحی از مدیران بازنشسته استان ندارد.

جواب شما را در نشست خبری خواهم داد

گفتگوی ما با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان هم به جایی نرسید و وی با بیان این که با رسانه ها مصاحبه نمی کند، گفت که جواب سوال را در نشست خبری خواهد داد. نشستی که معلوم نیست چه زمانی برگزار می شود!

حال به راستی چه مرجعی باید پاسخگوی این سوال ساده باشد که چه مدیرانی در استان شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده اند؟

شهرام کوسه غراوی نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این قانون گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط مجلس مصوب شد و با اصلاحاتی به سمت و سویی رفت که بازنشستگان باید این شغل را ترک می کردند.

وی افزود: با این اتفاق حداقل ۱۵ استاندار در کشور بازنشسته شده و جای خود را به نفرات جدیدی دادند.

کوسه غراوی ادامه داد: در استان گلستان هم دو معاون استاندار آقایان طهماسبی و پاسوار از جمله کسانی بودند که مشمول این قانون شدند.

استفاده از بازنشستگان به عنوان مشاور

وی با بیان این که این قانون نه تنها اخلالی در کشور ایجاد نمی‌کند بلکه نشاط و چابکی در نظام اداری ایجاد خواهد کرد، گفت: بازنشستگان ما کوله باری از تجربه هستند و می توان به عنوان مشاور از آن ها استفاده کرد و قطعاً این رویکرد هم در کشور وجود دارد.

کوسه غراوی بیان کرد: رویکرد مجلس این بود که «مدیریت» برای کسانی که تجربه و توان پذیرش پست های کلیدی را دارند، مهیا شود و این امر هم با آمدن ۱۵ استاندار در رأس هرم ۱۵ استان صورت اتفاق افتاد.

علیرغم این که قانون منع به کار گیری بازنشستگان در مجلس تصویب و در کشور اجرا شده این که چرا این اطلاعات محرمانه است خود علامت سوال بزرگی است وی ادامه داد: امیدواریم این امر منشأ خیری برای کسانی که تجربه دارند و جوان هستند باشند.

کوسه غراوی بیان کرد: یکی از آثار جوان گرایی حضور مهندس جهرمی به عنوان وزیر جوان است که هم توانسته در مدت خدمت رضایتمندی مجلس و مجموعه دولت را جلب کند.

وی اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهور در تمام پست های کلیدی از ظرفیت جوانان با تجربه چه خانم و چه آقا استفاده کند و این روند ادامه یابد.

۳ مولفه اصلی مدیران

وی با بیان این که قانون به کسانی که مدرک کارشناسی ارشد دارند اجازه ۳۵ سال خدمت را می دهد، تصریح کرد: باید برای جایگزینی افرادی که بازنشسته شدند از افراد جوان و باتجربه که هم کار مدیریتی و هم کار تخصصی کرده و همه برنامه ریز باشند، استفاده کرد.

کوسه غراوی ادامه داد: این سه مولفه از اصلی ترین موضوعاتی است که حتما باید لحاظ شود ولی در رأس آن «مدیریت» هم از اهم موضوعات است.

وی با بیان این که قطعاً انتخاب مدیران در استان با استاندار و در وزارت خانه با وزیر است، تأکید کرد: ممکن است پیشنهاداتی برای انتخاب مدیران جدید توسط دیگران داده شود اما تصمیم گیرنده اصلی، رأس هرم استان و وزراتخانه است که حکم ها را امضا و ابلاغ می کنند.

بعد از مدت ها قانونی در مجلس تصویب شده که نور امید را در دل جوانان جویای کار زنده کرد ولی اجرای صحیح این قانون در هاله ای از ابهام است.

علیرغم پیگیری های مکرر خبرنگار مهر مبنی بر یافتن اسامی کسانی که در استان شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند، تلاش ها به جایی نرسید و حتی اعلام هم نشد که جز دو معاون استاندار کسانی دیگری شامل این قانون نمی شوند.

خبرگزاری مهر همچنان منتظر پاسخ مدیران مربوطه در خصوص اجرای این قانون در استان می ماند.