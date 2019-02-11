استفاده از مخزن غیراستاندارد موجب انفجار خودروی پژو در نهاوند شد

اکبر مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انفجار خودروی سواری در نهاوند گفت:طی بازدید و تحقیق میدانی به‌عمل‌آمده توسط مأموران سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نهاوند آنچه در گزارش اولیه علت حادثه عنوان‌شده استفاده و نصب مخزن غیراستاندارد LPG و نشتی در سیستم سوخت‌رسانی خودرو است.

وی با اشاره به حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشان خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی توسط مأموران خود اخطار و هشدارهای ایمنی را در مورد فعالیت مراکز فروش کپسول‌های گاز مایع که اقدام به فروش گاز به خودروهای سواری و باری می‌کنند داده است.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری نهاوند تصریح کرد: در این حادثه راننده خودروی پژو پارس مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.