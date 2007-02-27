تدوین سند ملی توسعه آموزش عالی / تدوین سند ملی توسعه پژوهش و فناوری

دکتر آریا الستی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سند اول توسعه علمی کشور که اخیرا پیش نویس آن در مرکز سیاست های علمی کشور آماده شده برای 230 فرد یا مجموعه حقوقی و تمامی دانشگاه ها ارسال شده است. تهیه این پیش نویس 9 ماه به طول انجامید و به دلیل کمبود زمان بیشتر بر مبنای اطلاعات سال های گذشته تدوین شده است.

وی اضافه کرد: تا یک ماه دیگر پیش نویسی برای تدوین سند دوم توسعه علمی کشور که مطالعات زیادی را می طلبد آماده می شود. در حدود 12 زیر طرح برای این سند ضروری است و تعریف نقشه جامع علمی کشور منطبق بر این سند فرابخشی خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی گفت: پس از تهیه، این سند برای بررسی بیشتر به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه می شود که در صورت تصویب در سال های آینده اجرا می شود.

وی به برخی مفاد پیش نویس سند اول اشاره کرد و گفت: سند ملی توسعه آموزش عالی، شرایط حفظ و استفاده از نخبگان، سند ملی توسعه پژوهش و فناوری بر مبنای طرح مطالعاتی توسعه علمی و توسعه فناوری کشور، اهداف، سیاست ها و راهبردهای کلان توسعه علمی کشور در تحقق چشم انداز 20 ساله، اهداف کیفی و راهبردها در توسعه علمی کشور تحقق برنامه چهارم توسعه و اهداف کمی توسعه علمی کشور مهمترین مفاد تنظیم شده در سند اول است.

الستی اضافه کرد: برنامه هایی برای تحقق اهداف افق 5 ساله و اولویت گذاری اهداف کیفی افق 5 ساله و اولویت گذاری برنامه ای اجرایی، تحلیل اولیه وضعیت موجود علمی کشور و تعامل این سند و جایگاه آن در مقایسه با اسناد مرتبط با آن نیز از دیگر مواردی است که در سند اول توسعه علمی مد نظر قرار گرفته است.