تصادف، عامل ترافیک سنگین درمحور توسکستان/گلایه از نداشتن زنجیرچرخ

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تماس مردمی از محور توسکستان با خبرگزاری مهر با موضوع ترافیک سنگین در این محور و نبود نیروهای راهداری برای کمک به مردم در راه مانده به سراغ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان رفتیم و علت را از وی جویا شدیم.

مهدی میقانی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حدود یک و نیم تا دو ساعت گذشته در محور توسکستان به شاهرود تصادفی رخ داده بود و از آنجایی که این تصادف خسارتی بود هیچکدام از خودروها تمایل به کنار کشیدن نداشتند و همین امر موجب ترافیک سنگین در منطقه شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بارش پراکنده برف را در این منطقه شاهد هستیم و با وجود ترافیک در این منطقه نیروهای راهداری نتوانستند خود را برای برف روبی به منطقه مورد نظر برسانند، از طرفی اکثر افرادی که با خودروهای خود برای برف بازی به توسکستان مراجعه کرده بودند فاقد زنجیرچرخ بودند و آن هایی که زنجیر چرخ داشتند توانایی بستن زنجیرچرخ را نداشتند که همین امر موجب بروز ترافیک سنگین در این محور شد.

میقانی گفت: در حال حاضر جاده در حال بازگشایی است و نیروهای راهداری در حال انجام وظیفه هستند.

وی با گلایه مندی از مسافرانی که خودوری خود را به زنجیرچرخ مجهز نمی کنند، اظهار کرد: در برخی از موارد شاهد هستیم زنجیرچرخ متناسب با خودرو نبوده و همین امر مشکلاتی را به وجود می آورد.