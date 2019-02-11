سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه همزمان با شامگاه دوشنبه، بیست و دوم بهمنماه ۹۷ تمام راههای استان سمنان باوجود بارش باران و برف باز هستند، تأکید کرد: بارشها سبب لغزندگی محورهای استان شده و لذا از مسافران و راکبان خودروها و وسایل نقلیه میخواهیم تا کمال احتیاط را در این محورها رعایت کنند.
وی افزود: تردد در تمام گردنههای استان سمنان شامل خوش ییلاق، توسکستان، آهوان و ... با زنجیر چرخ مجاز است و با تلاش راهداران و پلیسراه محورها همگی باز هستند.
رئیس پلیسراه استان سمنان، گفت: با توجه به بارش و شرایط جوی لغزندگی میتواند برای رانندگان خطر آفرین باشد لذا سرعت مطمئنه در کنار رعایت فاصله طولی یک الزام اساسی است.
کبیری بیان کرد: همراه داشتن زنجیر چرخ، داشتن سوخت کافی، بستن زنجیر چرخ در مقصد به تایر زاپاس خودرو، همراه داشتن غذای خشک، لباس گرم و پتو، اطمینان از سلامت بخاری و برف پاک کن و ... الزامات یک سفر ایمن در زمستان هستند.
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