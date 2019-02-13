۲۷۰۰ تن گوشت گرم و منجمد به استان مرکزی وارد شده است

محسن شانقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالانه به طور میانگین ۵۴ هزار تن گوشت قرمز در استان مرکزی تولید می‌شود که ۳۷ هزار تن مازاد بر مصرف داخلی به استان های همجوار صادر می‌شود و ۱۷ هزار تن در استان مصرف می‌گردد.

وی افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۴۰ هزار راس دام در کشتارگاه های استان مرکزی کشتار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش کشتار ثبت شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری دو هزار و ۷۱۲ تن گوشت منجمد و تازه گاوی و گوسفندی وارد استان شده که نسبت به مدت مشابه پارسال که یک هزار و ۹۹۹ تن بوده، حدود ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد.

شانقی خاطرنشان کرد: مقدار تولید گوشت در کشتارگاه های دام استان مرکزی به طور میانگین سالانه ۱۳ هزار تن است که از ۱۷ هزار تن مصرف داخل استان، مابقی از طریق تامین گوشت منجمد و تازه وارداتی تامین می شود.

افزایش ۸۳درصدی واردات دام سبک به استان مرکزی طی سال جاری

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اضافه کرد: تعداد دام سبک وارداتی به استان مرکزی طی ۱۰ ماهه سال جاری دو هزار راس است در حالی که این میزان واردات در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹۰ راس ثبت شده که در حقیقت ۸۳ درصد افزایش واردات را نشان می دهد.



شانقی ادامه داد: طی ۱۰ ماهه سال جاری تعداد دام وارداتی سنگین (گاو و گوساله) به استان، شش هزار و ۳۳۳ راس بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هفت هزار و ۳۹۷ راس است، حدود ۱۴ درصد کاهش واردات را نشان می دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین طی ده ماهه سال جاری صادرات دام سنگین از استان مرکزی با گواهی پزشکی دامپزشکی، با ۶۵ درصد افزایش و خروجی دام سبک با ۳۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.