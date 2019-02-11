فتح اله نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: در دهه فجر امسال بیش از ۴۷ پروژه با اعتبار افزون بر ۱۳۱ میلیارد تومان به بهره برداری و یا آغاز عملیات اجرایی شد.

وی اضافه کرد: آغاز عملیات اجرایی بیش از ۴۰ کلاس درس، ۴۰ مسکن مددجویی، ۴۰ جهیزیه برای ازدواج آسان زوج‌های کم‌بضاعت، تقدیر از ۴۰ جوان برتر و برگزاری برنامه فرهنگی در ۴۰ مسجد از مهمترین برنامه های امسال در دهه فجر بود.

فرماندار کنگان با مقایسه خدمات انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته با قبل از انقلاب گفت: قبل از انقلاب فقط یک نیروگاه دیزلی و ۳ ترانس برق در شهرستان وجود داشته در حالی که امروز و در ۴۰ سالگی انقلاب ۴ ایستگاه برق و تعداد ترانس های برق قریب هزار و ۱۰۰ ترانس رسیده است.

نوروزی افزود: در حالی که قبل انقلاب هیچ نقطه‌ای از شهرستان گاز نداشته است امروز تمام شهرها بصورت ۱۰۰ درصد و ۹۸ روستاها از نعمت گاز برخورداراند.

فرماندار کنگان گفت: آب روستایی قبل انقلاب دو و نیم کیلومتر بود در حالی که امروز و به برکت انقلاب به ۱۸۰ کیلومتر رسیده است.

وی بیان کرد: تعداد مدارس از ۱۰ مدرسه قبل انقلاب به ۸۸ مدرسه و تعداد نیروی انسانی از ۸۶ نفر به هزار و ۴۰۰ نفر رسیده است.

نوروزی با تبیین موفقیت های ورزش شهرستان به وضعیت راه‌های مواصلاتی اشاره و عنوان داشت: در حالی که وضعیت راه‌های مواصلاتی قبل انقلاب وضعیت نامطلوب و بدی داشته اکنون میزان راه‌های مواصلاتی در شهرستان افزون بر ۱۵۰ کیلومتر است.