برنامه های مختلفی برای مبارزه با اخلالگران بازار ارز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند دوشنبه شب در جمع مردم بهشهر در مسجد توفیق آیت الله کوهستانی با اشاره به اینکه برای مبارزه با اخلالگران بازار ارز برنامه داریم افزود: تلاش برای کاهش تورم از برنامه های مهم در دستور کار دولت است و این مهم با قوت اجرایی می شود و با دقت در این بخش می بیینم تورمی که تا ۶۰ درصد پیش بینی می شد اکنون به ۲۰ درصد رسیده است.

وی بیان داشت: در تمام دوران انقلاب، مشکلات اقتصادی وجود داشته است و در این برهه از زمان دشمنان با تحریم های مختلف این مشکلات را بیشتر کرده اند اما با استقامت در این بخش می توان بر مشکلات نائل شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما در اوج جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران، بالاترین تورم را تجربه کردیم و براساس بیان تحلیلگران اقتصادی، ایران رشد اقتصادی خوبی طی کرده است.

دژپسند خاطر نشان کرد: ما در هشت سال جنگ تحمیلی جنگ را اداره کرده بدون اینکه کوچکترین بخشی از کشور را به دشمن دهیم و ایستادگی در برابر مشکلات باید در جامعه جریان داشته باشد.

وی افزود: اکنون در بخش دفاعی در منطقه مرجع هستیم و به جایگاه والایی دست یافتیم و باید تلاش کنیم تا در بخش اقتصادی هم به جایگاهی برسیم که تورم ها را کاهش داده و با مدیریت مناسب تلاش کنیم تا تورم آسیبی به ما وارد نکند