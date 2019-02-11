ناپایداری مدیریت در ادارات لرستان/ چالش در تامین اعتبار راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوندی شامگاه دوشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه مشکلات عدیده ای امروز وجود دارد که از جمله آنها مشکلات اقتصادی و معیشتی است، اظهار داشت: هنگامی در خیابان راه می روم خود را مواخذه می کنم که اگر مردم در رابطه با رفع این مشکلات سوالی پرسیدند چه بگویم؟ امروز مردم به سختی زندگی می کنند.

اختصاص ۱۰ میلیارد برای اجرای سد «مخملکوه»

وی با اشاره به اینکه پیگیری مسائل و مشکلات مردم، عنوان کرد: رسانه ها هم مسائل را نقد کنند و هم به اقداماتی که صورت گرفته بپردازند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از اقداماتی که یک نماینده باید انجام دهد این بوده که تمام قد از حقوق مردم خود در صحن علنی مجلس و کمیسیون های مجلس دفاع کند، گفت: در این راستا در حد توان و بضاعت خود از حق و حقوق مردم دفاع کرده ام.

بیرانوندی با بیان اینکه امسال رتبه بودجه عمرانی لرستان، هشتم در کشور بود، ادامه داد: گرچه این امر قابل توجه و قابل ملاحظه نیست و خیلی مانده تا به اهداف مدنظر برسیم، اما ما نگذاشته ایم طی این سال ها عقب تر از دیگران باشیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تخصیص اعتبار سد «مخملکوه»، بیان داشت: در بودجه سال ۹۷، ردیف اعتباری این سد و همچنین سد «زیبامحمد» یک بوده است و از اعتباری که به نمایندگان اختصاص داده بودند با توجه به اینکه چالش پیش روی کشور کمبود منابع آبی است آن را به این حوزه اختصاص دادیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: همچنین در زمان تدوین لایحه بودجه امسال شرکت آب منطقه ای به ما اعلام کردند که دوباره سد «زیبا محمد» و «مخملکوه» ردیف یک داشته و اعتباری برای آنها اختصاص پیدا نکرده است، در این راستا با پیگیری های صورت گرفته برای سد «مخملکوه» ۱۰ میلیارد تومان و مبلغی نیز برای سد «زیبا محمد» در لایحه بودجه ۹۸ گرفتیم.

ناپایداری مدیریت در دستگاه‌های اجرایی

بیرانوندی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع ناپایداری مدیریت در استان، تصریح کرد: من نیز مانند شما از ناپایداری مدیریت در دستگاههای مختلف به ویژه مانند آموزش و پرورش می نالم و از عمق وجود خود نگرانم.

وی با تاکید بر اینکه به وزیر آموزش و پرورش نیز اعلام کردم که آموزش و پرورش لرستان به اندازه ای آسیب دیده و نحیف و لاغر است که دیگر فرصت این را ندارد که دوباره مدیر در آن جابجا کنیم، گفت: در سه سال گذشته چهار تا پنج مدیر در آموزش و پرورش جابجا شده است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آموزش و پرورش رکن توسعه است، افزود: نسل آینده مملکت در آموزش و پرورش تربیت می شود و ما که شعار می دهیم و باور داریم مدیر را هر پنج تا شش ماه یک بار عوض کنیم، به کجا می رسیم؟

بیرانوندی با بیان اینکه سهم عمده ای از وضعیت کنونی آموزش و پرورش به دلیل همین جابجایی ها است، تصریح کرد: امیدواریم در این دستگاه به یک تثبیت مدیریت برسیم.

آمار سازی در برخی از دستگاه‌های اجرایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در راستای اجرای پروژه های عمران شهری در خرم آباد، ادامه داد: همچنین پیگیر بحث رتبه بندی معلمان هستیم و اگر این امر عملیاتی شود وضعیت معیشتی فرهگنیان بهتر خواهد شد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واقعیت این بوده که متاسفانه در برخی جاهها می بینیم که آمار سازی هایی صورت گرفته و کتمان نمی کنیم، افزود: اینها را به سهم خود پیگیری کرده ایم و سعی کرده ایم این امر را به مسئولان و وزیران انتقال بدهیم، باید بیش از آن که آمار و ارقام بر روی کاغذ باشد مردم اقدامات صورت گرفته را محسوس ببینند.

بیرانوندی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از مدیران بومی در استان، گفت: تلاش ما این بوده که اگر قرار بر جابجایی مدیری در استان باشد از نیروهای بومی استفاده شود و معتقدم که نیروهای بومی بسیار توانا هستند و می توانند کار را دلسوزانه پیش ببرند.

خیلی‌ها در انتظار شنیدن سوت قطار در خرم‌آباد فوت کردند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی پروژه های عمرانی لرستان مانند راه آهن، آزاد راه و ...، بیان داشت: متاسفانه اعتبار راه آهن لرستان از سهم فولاد تامین می شد، که برای اعتبار سال آینده آن با چالش مواجه شده ایم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: از روند کند عملیاتی شدن این پروژه بسیار نگران هستم.

بیرانوندی با اشاره به پیشرفت ۳۷ درصدی این پروژه، بیان داشت: به طور حتم در نطق اخیر خود در مجلس سهم عمده ای را به موضوع راه آهن لرستان اختصاص می دهم، امیدواریم که گوش شنوایی باشد.

وی، بیان داشت: از وزیر راه و شهرسازی، بهبود وضعیت پرواز های فرودگاه، وضعیت ساخت راه آهن را خواسته ام که اعلام کردند که برای آنها برنامه داریم و امیدواریم که اینگونه باشد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خیلی ها در انتظار شنیدن سوت قطار در خرم آباد فوت کردند، ای کاش بتوانیم آن را تمام کنیم.