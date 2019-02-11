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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۲:۰۲

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن:

انقلاب ۱۱ فوریه تجلی اراده مردم یمن برای رهایی ازظلم واستکبار است

انقلاب ۱۱ فوریه تجلی اراده مردم یمن برای رهایی ازظلم واستکبار است

«محمد علی الحوثی» در بیانیه‌ای به مناسبت هشتمین سالروز انقلاب ۱۱ فوریه این کشور، این انقلاب را تجلی اراده مردم یمن برای رهایی از ظلم و استبداد برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن روز دوشنبه انقلاب ۱۱ فوریه این کشور را تجلی اراده مردم یمن برای رهایی از ظلم و استبداد برشمرد.

«محمد علی الحوثی» در بیانیه ای با تبریک انقلاب ۱۱ فوریه یمن گفت: دشمنان در داخل و خارج سعی کردند مسیر انقلاب را منحرف سازند اما مردم یمن در مقابل تمام توطئه ها تسلیم نشده و به خیزش انقلابی خود ادامه دادند.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن همچنین از روحیه انقلابی جوشان تمام نهادهای نظامی و غیرنظامی و امنیتی این کشور و نیز انقلابیون آزادیخواه تمجید کرد.

کد مطلب 4539750

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