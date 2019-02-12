آمریکا در دهه هفتاد میلادی دو شکست را در ویتنام و ایران متحمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوزه بورل» در پیام هایی توییتری که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران نوشت، به تحسین دستاوردهای این انقلاب پرداخت.

وی در پیام خود به انتخاب شدن یا نشدن «دونالد ترامپ» در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره و تاکید کرد در هر صورت ایران توان مقاومت در برابر تحریم ها و ادامه برنامه هسته ای خود را دارد.

وزیر خارجه اسپانیا یادآور شد آمریکایی ها در دهه ۱۹۷۰ میلادی دو شکست را یکی در ویتنام و دیگری در ایران متحمل شدند.

به نوشته وی در حالی که ایران به «بشار اسد» در مبارزه با تروریست ها کمک کرد، آمریکا در حال خروج از این کشور است.

بورل همچنین از ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای یاد کرد که طی چهل سال اخیر تغییراتی بنیادین را شاهد بوده است.