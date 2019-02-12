تسلط کامل نیروهای مسلح شرق لیبی بر میدان نفتی الشراره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرماندهی کل نیروهای مسلح لیبی در شهر «بنغازی» واقع در شرق این کشور از تسلط این نیروها بر میدان نفتی الشراره در جنوب غربی لیبی خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح شرق لیبی با انتشار توئیتی اعلام کرد که نیروهای مسلح شرق لیبی روز دوشنبه به صورت مسالمت آمیز و بدون درگیری توانستند بر میدان نفتی الشراره و تمام تاسیسات اصلی مسلط شوند.

سخنگوی نیروهای مسلح شرق لیبی در عین حال از اقدام نیروهای امنیتی با هماهنگی مدیریت میدان نفتی الشراره برای تامین امنیت کامل این میدان و اطراف آن خبر داد.