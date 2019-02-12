وقوع ۵سانحه جاده ای در محور ساوه-همدان/ ۳کشته و۱۲مصدوم برجای ماند

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یکی از این سوانح جاده ای که عصر دوشنبه در محور قدیم ساوه-همدان به وقوع پیوست، یک دستگاه سواری پراید با یک کامیون خاور برخورد کردند که بر اثر این تصادف سه تن از سرنشینان خودروی پراید در دم جان خود را از دست دادند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: همچنین در این حادثه دو تن دیگر از سرنشینان نیز مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی اورژانس، به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال یافتند.

عزیزی بیان کرد: علاوه بر حادثه جاده ای مذکور که منجر به تلفات شد، چهار سانحه تصادف دیگر نیز عصر دوشنبه در کمتر از دو ساعت در محور ساوه - همدان به وقوع پیوست که خوشبختانه تلفاتی به همراه نداشت، اما ده مصدوم برجای گذاشت.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطر نشان ساخت: نیروهای امدادی اورژانس پایگاه های غرق آباد، نوبران، سیلیجرد، شهر صنعتی کاوه و همچنین نیروهای هلال احمر قیطانیه و درمانگاه نوبران به مصدومان این تصادفات امدادرسانی کردند.

وی تصریح کرد: حادثه دیدگان پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال داده شدند.