فعالیت ۱۳۴ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۶۴۷ خانه بهداشت و ۶۰ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: شمار پایگاه های بهداشتی استان ۱۴۴ مورد و شمار مراکز خدمات جامع سلامت شهری ۷۴ واحد است که مشغول ارائه خدمت هستند.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری کرمانشاه برای اجرای پروژه های بهداشتی منعقد شده است، افزود: بر مبنای این تفاهم نامه، ساختمان بیش از ۵۰ واحد بهداشتی به بهره برداری رسیده که مابقی پروژه ها هم در دست مناقصه و یا پیگیری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه به دلیل در نوسان بودن قیمت ها مشارکت خیران در این پروژه ها تحت تاثیر قرار می گیرد، گفت: اگرچه کمبود مراکز خدمات رسان بهداشتی در روستا و شهرهای استان نداریم اما در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام آباد غرب و هرسین با کمبود ساختمان دولتی مواجه هستیم و واحدهای استیجاری هم برای ارائه خدمت مناسب نیستند.

وی تصریح کرد: در این شهرستان ها بر همین مبنا درصدد رایزنی با استانداری و شهرداری برای در اختیار قرار دادن زمین با تغییر کاربری اراضی هستیم.