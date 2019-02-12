پرداخت ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان کرمانشاهی

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای ارتقای ماشین آلات کشاورزی برای ۲۸۰۰ دستگاه تراکتور ،۱۱۸ دستگاه کمباین و ۳۵۰۰ ادوات مکانیزه کشاورزی پرداخت شده است.

وی افزود: ضریب مکانیزاسیون قبل از انقلاب ۲۷ صدم درصد بوده یعنی به ازای هر هکتار یک سوم اسب بخار انرژی ماشین آلات کشاورزی داشتیم اما امسال این ضریب ۵ برابر رشد یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه افزایش ضریب مکانیزاسیون سبب بهره مندی از ادوات مکانیزه روز دنیا شده است، عنوان کرد: از جمله این ادوات مکانیزه می توان به ادوات و ماشین آلات کشت کلزا اشاره کرد که در گذشته در هر هکتار ۱۱ کیلوگرم بذر کاشته می‌شد اما اینک این میزان به ۲۵۰ کیلوگرم در یک هکتار و در عمق مناسب رسیده است.

وی با بیان اینکه کاشت و برداشت بذر چفندرقند در گذشته به روش دستی انجام می شد، بیان داشت: امروزه همه مراحل کاشت و برداشت به صورت مکانیکی انجام می شود.

شهبازی تصریح کرد: امسال بیش از ۸۰۰ هزار تن چغندر برداشت شده که اگر به روش مکانیکی انجام نمی شد حداقل ۱۰ هزار نفر کاگر نیاز بود.

وی با بیان اینکه کشاورزی به سمت مکانیزه شدن پیش می رود گفت: امسال ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون سازی ماشین آلات و ادوات به کشاورزان استان کرمانشاه پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه واحدهای تولید ادوات و ماشین آلات مکانیزه در استان نداریم، افزود: البته شماری نماینده فروش تراکتور و چندین شرکت دانش بنیان تولید کننده برخی ادوات تراکتور را در شهرستان های اسلام آباد غرب، دالاهو، کرمانشاه و روانسر به ویژه برای کشت های حفاظتی داریم.

وی از وجود ۱۲۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: کل اراضی کشاورزی استان ۹۴۶ هزار هکتار است.

شهبازی با بیان اینکه سالانه ۷۳۰ هزار هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی در استان می رود، عنوان کرد: ۴۰۰ هزار هکتار از این میزان به کشت گندم و مابقی به جو، نخود، سبزی و ذرت اختصاص دارد.