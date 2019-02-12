معرفی تیم جام جهانی تا اوایل اسفندماه/غیبت مدعیان قابل توجیه نبود

علیرضا رضایی که علاوه بر مسئولیت نایب رئیسی فدراسیون کشتی، سرمربیگری تیم کشتی آزاد امید را هم بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم امید باید به جای تیم بزرگسالان در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه شرکت کند، ترکیب نهایی این تیم دو هفته مانده به اعزام و در روزهای ابتدایی اسفندماه اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در روزهای ٢٥ و ٢٦ اسفند در یاکوتسک روسیه برگزار می شود که کشتی گیران تیم امید با توجه به تمرینات اخیر، فرصت کافی برای آماده سازی تا این مسابقات را دارند.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در خصوص سطح کمی و کیفی رقابتهای جام تختی نیز گفت: به جرات می توان مدعی شد که این دوره از رقابت‌ها یکی از بهترین دوره های جام‌ تختی بود که در چند سال گذشته برگزار شد. به واقع سطح کیفی مبارزات و حساسیت اکثر کشتی های این تورنمنت بین المللی نیز واقعا رضایت‌بخش بود.

رضایی در واکنش به غیبت برخی از مدعیان در جام تختی نیز خاطر نشان کرد: ما بر خلاف پیش بینی ها با غیبت برخی از مدعیان رده های جوانان، امید و بزرگسالان مواجه بودیم که غیبت آنها واقعا تعجب آور و البته غیر قابل توجیه بود. مطمئنا جام تختی بهترین میدان برای عرض اندام آنها و اثبات توانمندی این نفرات محسوب می شد که غایبان نتوانستند از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

سرمربی تیم کشتی آزاد امید در خصوص عملکرد برخی از کشتی گیران این رده در جام تختی هم گفت: برخی از کشتی گیران امید در سطح انتظار ظاهر نشدند که این موضوع به سطح و نحوه تمرینات آنها مربوی می شد. طبیعتا تمرینات فشرده و زیاد از حد و همینطور تمرینات ناکافی می توان در این افت دخیل باشد که این موضوع باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح برطرف شود.

وی در پایان اظهار داشت: به نظر من جام تختی برای کشتی گیران ما جنبه انتخابی تیم ملی را داشت و مدعیان برای راهیابی به ترکیب تیم های اعزامی به قهرمانی آسیا و جهان رقابت و مصاف سازنده ای با یکدیگر داشتند.