ارتقا اساتید دانشگاه خواجه نصیر با مشارکت در طرح آموزش مهارتی

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز آموزش های مهارتی اعضای هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی شده و برنامه داریم اساتیدی که در این طرح مشارکت می کنند از تشویق هایی در حوزه ارتقا پایه برخوردار شوند.

وی افزود: حضور در این طرح اجباری نیست اما از سال آینده اگر اعضای هیئت علمی در این طرح مشارکت داشته باشند امتیازهایی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: در این مرکز تاکید بر این است که آموزش به صورت نوین در حوزه مهندسی و علوم پایه چگونه است و چگونه می توان آن را به روند تدریس اساتید دانشگاه وارد کرد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: در بحث کارآیی اعضای هیئت علمی و طرح بهره وری که درحال تدوین در این دانشگاه است، موضوع مشارکت اساتید در فعالیت مرکز آموزش های مهارتی این دانشگاه نیز دیده شده است.

خاکی صدیق گفت: این مرکز تاکنون ۳ کارگاه آموزشی برگزار کرده که حضور در این کارگاه ها اجباری نبوده اساتید استقبال خوبی از آنها داشته اند.