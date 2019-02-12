تبعیض در اعطای سبد کالا/ دولت نحوه توزیع را اصلاح کند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه توزیع سبد کالا،گفت: دولت در اعطای سبد کالا به مردم عملکرد بسیار نامطلوبی داشته و مردم به شدت از تبعیض و بی‌عدالتی پیش آمده در این موضوع ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه امروز دغدغه بسیاری از مردم دریافت سبد کالاست،افزود: متاسفانه نحوه کنونی توزیع سبد کالا نامناسب است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت در توزیع سبد کالا بدقولی کرد،اظهارداشت: وعده دولت آن بود که به همه بیمه‌شدگان و همچنین افرادی که دریافتی کمتر از سه میلیون تومان دارند، سبد کالا داده شود اما بسیاری از مردم با شرایط مذکور هنوز سبد کالا دریافت نکرده‌اند.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت کارمندان را در اولویت دریافت سبد کالا قرار داده است، تصریح کرد: علی رغم آنکه باید به کارمندان هم توجه ویژه‌ای شود اما بهتر آن بود که دولت افراد فاقد شغل یا بیمه را در اولویت دریافت سبد کالا قرار می‌داد.

وی با تاکید بر اینکه ما در مجلس پیگیر هستیم تا این رویه اصلاح شود،گفت: دولت باید هر چه سریعتر روش توزیع سبد کالا را اصلاح کند.