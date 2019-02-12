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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۴

حاجی‌دلیگانی در گفتگو با مهر:

تبعیض در اعطای سبد کالا/ دولت نحوه توزیع را اصلاح کند

تبعیض در اعطای سبد کالا/ دولت نحوه توزیع را اصلاح کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در اعطای سبد کالا به مردم عملکرد بسیار نامطلوبی داشته و مردم به شدت از تبعیض و بی‌عدالتی پیش آمده در این موضوع ناراضی هستند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه توزیع سبد کالا،گفت: دولت در اعطای سبد کالا به مردم عملکرد بسیار نامطلوبی داشته و مردم به شدت از تبعیض و بی‌عدالتی پیش آمده در این موضوع ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه امروز دغدغه بسیاری از مردم دریافت سبد کالاست،افزود: متاسفانه نحوه کنونی توزیع سبد کالا نامناسب است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت در توزیع سبد کالا بدقولی کرد،اظهارداشت: وعده دولت آن بود که به همه بیمه‌شدگان و همچنین افرادی که دریافتی کمتر از سه میلیون تومان دارند، سبد کالا داده شود اما بسیاری از مردم با شرایط مذکور هنوز سبد کالا دریافت نکرده‌اند.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت کارمندان را در اولویت دریافت سبد کالا قرار داده است، تصریح کرد: علی رغم آنکه باید به کارمندان هم توجه ویژه‌ای شود اما بهتر آن بود که دولت افراد فاقد شغل یا بیمه را در اولویت دریافت سبد کالا قرار می‌داد.

وی با تاکید بر اینکه ما در مجلس پیگیر هستیم تا این رویه اصلاح شود،گفت: دولت باید هر چه سریعتر روش توزیع سبد کالا را اصلاح کند.

کد مطلب 4539798
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      1 0
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      22 بهمن به معنی همه چیز نیست به معنی اطاعت از ولایت مطلقه فقیه است. پس به هشدار ایشان نسبت به سال 98 توجه داشته باشید و عدالت در پرداخت های کارکنان و کارگران ساده را مد نظر داشته باشید
    • کارمند ساده IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      0 0
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      ارزش ریال در سال 1397 با ارز 4200 تومانی ابتدای سال و ارز نیمایی نزدیک به 9000 تومانی آخر سال 97 باعت افت شدید داشته و نزدیک به 60 درصد گرانی به جهت کارمندان و کارگران ساده و کسبه و کشاورزان خرد داشته
    • علیرضا ترکی زاده IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      0 0
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      من مددجوی کمیته امدادم و هنوز سبد کالایی دریافت نکردم؟
    • آزاده IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
      0 0
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      باز کارمندان آخر ماه یک حداقل حقوقی میگیرند اما بسیاری از مردم همان حداقل دریافتی رو هم ندارند درست نیست دولت فقط به کارمندان خودش برسه و بقیه اقشار را به حال خود رها کنه کارمندانی که راندمان کاریشون پایین است
    • saeed IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
      0 0
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      پدر من بعد از 30 سال کار و تلاش بازنشسته و ماهیانه یک میلیون و 100 هزار تومان حقوق بازنشستگی میگیره اما سبد حمایتی بهش تعلق نگرفت. خیلی مسخره است معلوم نیست این سبد حمایتی به اغنیا داده شد یا به محرومین و مستضعفین
    • ناشناس IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
      0 0
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      با سلام ما هم موافق همين كارها و حرف ها هستيم.

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