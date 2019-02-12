تاریخ برگزاری انتخابات هشت فدراسیون ورزشی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمدشروین اسبقیان با بیان اینکه هماهنگی لازم با داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است، گفت: بر اساس مصوبه تاریخ انتخابات هشت فدراسیون ورزشی مشخص شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس انتخابات فدراسیون ورزش کارگری ۵ اسفندماه و انتخابات فدراسیون قایقرانی نیز ۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت ورزش زمان انتخابات فدراسیون ووشو را ۱۲ اسفندماه و فدراسیون هاکی را ۲۱ اسفندماه اعلام کرد.

اسبقیان گفت: انتخابات فدراسیون سه گانه ۲۲ و کاراته ۲۳ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی همچنین انتخابات فدراسیون جودو را ۲۵ اسفندماه و فدراسیون ناشنوایان را هم ۲۶ اسفندماه اعلام کرد.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها تصریح کرد: زمان اتنخابات فدراسیون ها را به دبیران مجامع اعلام کرده ایم تا با درج در سایت فدراسیون متبوع زمینه لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم کنند.