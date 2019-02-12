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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۸

با اعلام وزارت ورزش؛

تاریخ برگزاری انتخابات هشت فدراسیون ورزشی مشخص شد

تاریخ برگزاری انتخابات هشت فدراسیون ورزشی مشخص شد

مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی از مشخص شدن زمان انتخابات هشت فدراسیون ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمدشروین اسبقیان با بیان اینکه هماهنگی لازم با داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است، گفت: بر اساس مصوبه تاریخ انتخابات هشت فدراسیون ورزشی مشخص شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس  انتخابات فدراسیون ورزش کارگری ۵ اسفندماه و انتخابات فدراسیون قایقرانی نیز ۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت ورزش زمان انتخابات فدراسیون ووشو را ۱۲ اسفندماه و فدراسیون هاکی را ۲۱ اسفندماه اعلام کرد.

اسبقیان گفت: انتخابات فدراسیون  سه گانه ۲۲ و کاراته ۲۳ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی همچنین انتخابات فدراسیون جودو را ۲۵ اسفندماه و فدراسیون ناشنوایان را هم ۲۶ اسفندماه اعلام کرد.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها تصریح کرد: زمان اتنخابات فدراسیون ها را به دبیران مجامع اعلام کرده ایم تا با درج در سایت فدراسیون متبوع زمینه لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم کنند.

کد مطلب 4539806
زینب حاجی حسینی

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