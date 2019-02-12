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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۸

شهردار ایلام:

صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهر ایلام ساماندهی می شوند

صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهر ایلام ساماندهی می شوند

ایلام - شهردار ایلام گفت: صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم شهر ایلام با ساخت یک مکان مشخص ساماندهی می شوند.

طالب صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای انتقال صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم و نیز مشاغلی که باعث ترافیک در سطح شهر می شوند چند نقطه شناسایی و کلنگ احداث میدان میوه و تره بار و محل دائمی نمایشگاه اتومبیل به زمین زده شده است.

وی افزود: این زمین با عرصه ای در حدود ۱۱ هکتار توسط سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان جهاد کشاورزی در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مدت زمانی که برای اجرای این طرح پیش بینی شده ۱۸ ماه  است که با اعتبار آن ۱۴۰ میلیارد تومان است.

شهردار ایلام تصریح کرد: تمام سعی ما این است که به محض اینکه طرح از نظر طراحی هایی که توسط مشاور نهایی شد با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.

کد مطلب 4539807

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