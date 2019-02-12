بارش برف تعطیلی برخی مدارس استان سمنان را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلامیه آموزش و پرورش استان سمنان به دلیل برودت هوا و سرمای شدید برخی مدارس استان تعطیل هستند در این اطلاعیه آمده است در مهدیشهر، مدارس تمام دوره های تحصیلی فولادمحله و چاشم برای روز سه شنبه تعطیل است.

طبق اعلام آموزش و پرورش همچنین تمامی مدارس بخش شهمیرزاد با دو ساعت تأخیر و مدارس دوره ابتدایی مهدیشهر نیز با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را شروع خواهند کرد.

در میامی نیز مدارس بخش کالپوش به استثنا نردین و حق الخواجه از ساعت ۹ صبح کار خود را آغاز می کنند.

بارش برف و باران از بامداد بیست و دوم بهمن ماه ۹۷ در سراسر استان سمنان آغاز شده و در برخی ارتفاعات تا صبح سه شنبه ادامه داشته است.