بارش برف و باران باعث تعطیلی برخی مدارس استان کرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، امید سلاجقه با اعلام این خبر، اظهار کرد: به دلیل بارش باران و برف مدارس ابتدایی شهرستان بافت و شهر رابر امروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۷ تعطیل شد.

وی گفت: مدارس تمامی دوره های تحصیلی حوزه روستایی شهرستان رابر نیز بدلیل بارش برف تعطیل است.

سلاجقه با اشاره به تعطیلی مدارس ابتدایی شهرستان جیرفت و بخش های اسفندقه، جبالبارز، دلفارد و ساردوئیه در تمامی دوره های تحصیلی، اظهارداشت: بارش برف و باران مدارس دوره ابتدایی شهر مس سرچشمه رفسنجان را نیز تعطیل کرد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، افزود: به دلیل بارش باران و جاری شدن سیل و آب گرفتگی معابر، مدارس دوره پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان فاریاب نیز تعطیل است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مدارس دوره ابتدایی شهرستان بردسیر و مدارس شهرستان عنبرآباد در تمامی دوره های تحصیلی نیز تعطیل است، گفت: در پی بارش برف و باران مدارس ابتدایی و متوسطه اول مناطق دشتخاک و سربنان شهرستان زرند تعطیل است.

امید سلاجقه افزود: مدارس تمام دوره های تحصیلی مناطق خَبر و دهج از توابع شهرستان شهربابک و مناطق صوغان و دهسرد از توابع شهرستان ارزوئیه در دوره ابتدایی و مدارس شهرستان رودبارجنوب نیز در دوره ابتدایی تعطیل است.

وی در ادامه تاکید کرد: هرگونه اخبار تعطیلی مدارس استان از طریق سایت رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان به نشانی kerman.medu.ir صدا و سیما، خبرگزاری های رسمی به اطلاع والدین و دانش آموزان عزیز خواهد رسید و نشر اخبار تعطیلی مدارس در فضای مجازی و خبرگزاری های غیررسمی صحت ندارد.