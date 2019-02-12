تیم ملی کشتی ایران با آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که با حضور هشت تیم برتر دنیا روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار میشود، تیم ایران با تیمهای آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه شد. در دیگر گروه مسابقات تیمهای روسیه، کوبا، ژاپن و ترکیه حضور دارند.
طبق برنامه مسابقات ایران در این رقابتها ابتدا با تیم مغولستان مسابقه میدهد و سپس به ترتیب مقابل تیمهای آمریکا و گرجستان به میدان میرود.
تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال(امید) کشورمان با سرمربیگری علیرضا رضایی در این رقابتها که در رده سنی بزرگسالان برگزار میشود، شرکت میکند.
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