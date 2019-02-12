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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۵

جام جهانی کشتی آزاد - روسیه؛

تیم ملی کشتی ایران با آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه شد

تیم ملی کشتی ایران با آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه شد

پس از گروه‌بندی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۹ روسیه، کشورهای همگروه ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که با حضور هشت تیم برتر دنیا روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می‌شود، تیم ایران با تیم‌های آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه شد. در دیگر گروه مسابقات تیم‌های روسیه، کوبا، ژاپن و ترکیه حضور دارند.

طبق برنامه مسابقات ایران در این رقابت‌ها ابتدا با تیم مغولستان مسابقه می‌دهد و سپس به ترتیب مقابل تیم‌های آمریکا و گرجستان به میدان می‌رود.

تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال(امید) کشورمان با سرمربیگری علیرضا رضایی در این رقابت‌ها که در رده سنی بزرگسالان برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

کد مطلب 4539815

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