وامهای دانشجویی به کمک هزینه برگشت به منزل تبدیل شده اند / وام دانشجویان ورودی 85 هنوز پرداخت نشده است

حمید رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از انجام نظرسنجی صنفی در این دانشگاه توسط این نهاد دانشجویی خبر داد و گفت: وام های دانشجویی، مقوله ای بود که دانشجویان نسبت به آن بیشترین اعتراض را داشتند. وام های دانشجویان ورودی 85 با توجه به اینکه نیمسال دوم تحصیلی شروع شده است، هنوز پرداخت نشده و این مشکل از اطلاع رسانی مبهم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که دانشگاه را دچار اشتباه کرده است، نشأت می گیرد.

وی افزود: صندوق رفاه وزارت علوم قول افزایش وام های دانشجویی را داده بوده است. منظور صندوق رفاه وزارت علوم از این افزایش، ارتقا در میزان ریالی وامها بوده است اما برداشتی که دانشگاه از عبارت "افزایش وامهای دانشجویی" داشته است افزایش در تعداد وام های دانشجویی بوده است به همین دلیل به ثبت نام تعداد بیشتری دانشجو نسبت به تعداد سال گذشته جهت اعطای وام اقدام کرده است.

رجبی گفت : عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نشان می دهد که مسئولین آن در زمینه امور وامهای دانشجویی بیش از آنکه در جهت برطرف شدن مشکلات مادی دانشجویان در طول نیمسالهای تحصیلی باشند به این سمت حرکت می کنند که فقط وامی پرداخت کرده باشند.