عدم افزایش تعداد انجمن های علوم پزشکی/ واگذاری امور به انجمن ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید جلیل حسینی با اشاره به سیاست های کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی مبنی بر عدم افزایش بی رویه تعداد انجمن ها و متمرکز کردن انجمن های منشعب از یک رشته مادر، اقدامات این دبیرخانه در طی یکسال گذشته را تشریح کرد.

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه علوم پزشکی از «ارتقاء و سالم سازی روند انجمن های علمی»، «استراتژی توانمندسازی کارشناسی انجمن های علمی»، «بین المللی سازی واقعی انجمن ها» و «واگذاری امور به انجمن های علمی» را از برنامه های در دست اقدام دبیرخانه کمیسیون انجمن های پزشکی برشمرد.

حسینی با اشاره به برگزاری دوره ای مجامع عمومی و فوق العاده انجمن ها اظهار داشت: اطلاعات به روز شده انجمن ها و اخبار دبیرخانه کمیسیون در سایت کمیسیون بارگذاری شده است که طی آن ارتباط نزدیک بین دبیر کمیسیون و روسای انجمن ها و کارشناسان دبیرخانه با منشی های انجمن ها برقرار شده است.

وی با اشاره به اینکه تا به حال ۳۵ انجمن گروه پزشکی انتخابات خود را به صورت الکترونیک برگزار کرده اند، خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد انجمن ها برگزاری انتخابات الکترونیک را در مجامع فوق العاده خود به تصویب رسانده اند و این موضوع با همت و دقت هرچه تمام در بین انجمن های دیگر پیگیری می شود.

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه علوم پزشکی با اشاره به تشکیل کمیته های اخلاق حرفه ای در انجمن ها، حضور ناظرین دبیرخانه (اعضای هیئت مدیره انجمن ها) را در مجامع عمومی و فوق العاده انجمن ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: سیاست کلی کمیسیون انجمن های پزشکی عدم افزایش بی رویه تعداد انجمن ها و همگرایی و هم افزایی انجمن های منشعب از یک رشته مادر در یک انجمن است. بر این اساس سعی کردیم از تشکیل چندین انجمن در یک رشته جلوگیری شود و بطور کلی همگرایی خوبی در همکاری بین رشته ای ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر وجود انجمن های بین رشته ای افزود: در خصوص اینکه یک انجمن بین رشته ای چگونه ایجاد شود که انجمن های مادر مرتبط به هم در آن نقش داشته باشند، به مدلی دست یافتیم که مراحل تصویب آن انجام شده و به زودی ابلاغ می شود.

حسینی اظهار داشت: در سه ماه آینده جلساتی را در خصوص کمیته های انتخابات انجمن ها و توانمند سازی منشی ها و اعضای هیئت مدیره انجمن های پزشکی برگزار خواهیم کرد.

وی موضوع واگذاری امور وزارت بهداشت به انجمن های علمی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: امیدواریم فرآیند واگذاری امور را در مورد انجمن هایی که روند فعالیتهای شان را به طور منظم به پیش می برند به تدریج اجرایی کنیم.

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه علوم پزشکی با تاکید بر روابطه دو سویه بین دبیرخانه کمیسیون و انجمن های علمی پزشکی در جهت همکاری و هماهنگی با وزارت بهداشت گفت: اگر در روند همکاری فی ما بین مشکلی وجود داشته باشد از طریق معاونت درمان و یا سازمان نظام پزشکی آنها را بر طرف می کنیم.

وی گفت: تلاش همکاران ما در دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی این است که فلسفه همگرایی رشته ای و تخصصی را حاکم کنیم تا بتوانیم به اهداف مد نظر در پیشبرد برنامه های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و اجرای استراتژی های چهارگانه دست یابیم.