بهگزارش خبرنگار مهر، مجموعهشعر «اصطکاکتوس» نوشتهی مهران حسینی که نخستین دفتر شعر طنز از این شاعر به شمار میرود منتشر شد.
این کتاب در تیراژ ۱۱۰۰ نسخه و قیمت پشت جلد آن ۱۵۰۰۰ تومان به تازگی توسط نشر نیماژ منتشر شد
این کتاب ۱۳۸ صفحه دارد و تمامی شعرهای طنز مهران حسینی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ را در بر میگیرد.
در بخشی از شعر «کسب تکلیف» کتاب «اصطکاکتوس» میخوانیم:
خواستم شعری بگویم خالی از معنا نباشد
شعر طنزی که زیادی بیخود و بیجا نباشد
پیش استاد ازل رفتم برای کسب تکلیف
گفت: احسنتم! فقط طنز تو بیپروا نباشد
گفتمش لطفا بگو که خط قرمزها کدامند؟
گفت خط قرمز این ورهاست، آنورها نباشد
گفتم از جنس خراب نارفیقان شعر گفتم
گفت باید نکتههای جنسیاش پیدا نباشد
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