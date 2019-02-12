نخست وزیر ایتالیا در پارلمان اروپا سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا قرار است امروز در جمع نمایندگان پارلمان اروپا سخنرانی کند.

پیش بینی می شود نخست وزیر ایتالیا در سخنرانی خود به موضوعاتی مانند آینده اروپا، جنبش پنج ستاره و تحولات اخیر در اروپا بپردازد.

این در حالی است که نخست وزیر ایتالیا به تازگی درباره خطر فروپاشی اتحادیه اروپا در صورت دست نیافتن به توافقی در مسئله مهاجرت هشدار داد. وی بر لزوم تغییر در برخی از سیاست های حاکم در اروپا تاکید دارد.

سخنرانی نخست وزیر ایتالیا ساعت 17 بوقت محلی انجام می شود.