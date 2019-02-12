  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۵

نخست وزیر ایتالیا در پارلمان اروپا سخنرانی می کند

نخست وزیر ایتالیا در پارلمان اروپا سخنرانی می کند

نخست وزیر ایتالیا امروز قرار است با حضور در پارلمان اروپا در جمع نمایندگان به ایراد سخنرانی بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا قرار است امروز در جمع نمایندگان پارلمان اروپا سخنرانی کند. 

پیش بینی می شود نخست وزیر ایتالیا در سخنرانی خود به موضوعاتی مانند آینده اروپا، جنبش پنج ستاره و تحولات اخیر در اروپا بپردازد. 

این در حالی است که نخست وزیر ایتالیا به تازگی درباره خطر فروپاشی اتحادیه اروپا در صورت دست نیافتن به توافقی در مسئله مهاجرت هشدار داد. وی بر لزوم تغییر در برخی از سیاست های حاکم در اروپا تاکید دارد.

سخنرانی نخست وزیر ایتالیا ساعت 17 بوقت محلی انجام می شود.

کد مطلب 4539832
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها