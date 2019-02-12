مقابل گیتی پسند حق اشتباه نداریم/ قرار بود تیم ملی بازیکن نگیرد

حسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صعود تیم فوتسال حفاری به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال و تقابل با گیتی پسند در این مرحله گفت: برای بازی خوب و حساس مقابل گیتی پسند آماده هستیم. گیتی یک تیم با شخصیت است. مزیت برگزاری مسابقات به شیوه پلی آف در این است که به تمام تیم ها امیدواری می دهد تا برای برد و صعود شانس داشته باشند.

وی افزود: برای این بازی مصدوم و محروم نداریم. البته آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی اعلام کرده بودند از تیم هایی که به مرحله پلی آف برسند برای تیم ملی بازیکن نمی گیرند اما برای بازی با صربستان علیرضا رفیعی و بهزاد عظیمی را در اختیار تیم ملی گذاشتیم. از این دو بازیکن در دیدار سوم مقابل سن ایچ هم فقط رفیعی برای دقایقی بازی کرد. به هر حال برای همکاری با تیم ملی مشکلی نداریم و امیدوارم این تیم همچنان موفق باشد.

سرپرست تیم فوتسال فاری در پاسخ به این سئوال که چقدر به غلبه بر گیتی پسند و صعود به فینال امیدوار است؟ گفت: ما در دیدار رفت و برگشت لیگ مقابل گیتی پسند شکست خوردیم ولی انگیزه زیادی برای این بازی داریم. آن دو باخت برایمان درس شده است. حقی برای اشتباه مقابل تیم خوب گیتی پسند نداریم و امیدوارم در نهایت موفق شویم.