پیام شُکوه همراه با شِکوه مردم باید شنیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی شورای شهر تهران بابیان این‌که آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم، حماسه روز گذشته مردم سرافراز ایران، موجب افزایش قدرت ملی و تقویت وحدت و همدلی بود، گفت: مردم نشان دادند که کاستی‌ها و نواقص عملکرد مسئولان، موجب تردید و سستی آنان در دفاع از انقلاب و ایران اسلامی نمی‌شود.

وی ادامه داد: حماسه حضور مردم در آیین چهلمین سالگرد انقلاب، دو پیام مهم داشت، پیام نخست خطاب به دشمنان خارجی و دولت‌های مداخله‌گر و بیگانه بود که باوجوداین ملت، رؤیای فروپاشی انقلاب اسلامی تعبیر نشدنی است و پیام دوم خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی و مدیران کشور بود که این مردم انتظار تحول در نظام خدمت‌رسانی و افزایش کارایی نظام جمهوری اسلامی رادارند و پیام شکوه همراه باشکوه مردم باید شنیده شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: جفای افزون‌تری خواهد بود که باوجوداین ملت شریف و فداکار، بازهم شاهد قصور و تقصیر مسئولان در دهه پنجم انقلاب باشیم. مدیریت شهری نیز به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مؤثر در رضایتمندی شهروندان از این قاعده مستثنا نیست، افزایش اثربخشی و کارآمدی مدیریت شهری، کاهش رانت و تبعیض و بهبود سطح خدمت‌رسانی مطالبات به‌حق مردم از ماست و بایدبرای تحقق این مطالبات برنامه‌ریزی و توجه لازم را متمرکز کنیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، لایق الطاف الهی و حمایت ملت ایران باشیم.