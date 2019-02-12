بارش باران هوای مشهد را پاک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران در مشهد که از دوشنبه شب آغاز شده باعث شد تا هوای پایتخت معنوی کشور که در بسیاری از روزهای پاییز در شرایط ناسالم قرار داشت در وضعیت پاک قرار گیرد.

مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص۳۷ در شرایط پاک قرار دارد.کیفیت هوا در ایستگاه های کریمی، وحدت، سمزقند، مفتح، خیام شمالی و چمن در شرایط سالم و در دیگر ایستگاه ها در شرایط پاک قرار دارد.

کمترین کیفیت هوا از ایستگاه وحدت با شاخص ۶۹ در شرایط ناسالم گزارش شده است.

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.