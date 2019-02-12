مدیران ۲ بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، امین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور احکامی جداگانه محمدحسین اثنی‌عشری را به عنوان مدیربخش تولید محتوا و مستندسازی و مونا گلپایگانی را به عنوان امور داخلی و دبیرخانه این دوره را معرفی کرد.

در متن حکم امین مختاری به مونا گلپایگانی آمده است: «نظر به شایستگی، تعهد و تجربه‌های ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر امور داخلی و دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می‌شوید. امید است در سایه ایزد منان در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

در متن حکم امین مختاری به محمدحسین اثنی عشری نیز آمده است: «نظر به شایستگی، تعهد و تجربه‌های ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر تولید محتوا و مستندسازی بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می‌شوید. امید است در سایه ایزد منان با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقا و اعتلای تئاتر دانشگاهی، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.