حسن شکراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به رونمایی از خودروی نجات هلالاحمر در شاهرود به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ابراز کرد: برای این خودرو مجهز به مباحث امدادی و درمان سرپایی یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده و امروز در حاشیه سفر استاندار سمنان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شده است.
وی افزود: این خودرو دارای امکانات ویژهای مانند موتور برق، امدادرسانی، کمکهای اولیه و ... است که بهواسطه قرارگیری شاهرود در مسیر کریدور زائران حرم رضوی و آمار بالای تصادفات جادهای در شرق استان سمنان، به این شهرستان تخصیصیافته است.
رئیس جمعیت هلالاحمر استان سمنان در پاسخ به سؤالی درباره استقرار پایگاه امدادی جنگل ابر شاهرود نیز توضیح داد: نیروهای هلالاحمر در این جنگل مستقر هستند اما پایگاهی برای آنان وجود نداشت لذا با درخواست ما برای ایجاد پایگاه موافقت و پنج هزار متر زمین به ما داده شد که امیدواریم همین امسال بتوانیم عملیات ایجاد این پایگاه را آغاز کنیم.
شکراللهی درباره پایگاه بیارجمند نیز گفت: یکی از شاخصهای تخصیص پایگاه به امداد و نجات مقوله تردد و تصادفات جادهای و آمایش سرزمینی است لذا پایگاه بیارجمند در این شاخصها مصوب نشد و در نتیجه این پایگاه اولویت ما نیز نخواهد بود.
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