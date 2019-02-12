  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۸

رئیس جمعیت هلال‌احمر استان سمنان:

خودروی ست نجات هلال‌احمر در شاهرود رونمایی شد

خودروی ست نجات هلال‌احمر در شاهرود رونمایی شد

شاهرود - رئیس جمعیت هلال‌احمر استان سمنان گفت: خودروی امدادی ست نجات جمعیت هلال‌احمر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شاهرود رونمایی شد.

حسن شکراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به رونمایی از خودروی نجات هلال‌احمر در شاهرود به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ابراز کرد: برای این خودرو مجهز به مباحث امدادی و درمان سرپایی یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده و امروز در حاشیه سفر استاندار سمنان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رونمایی شده است.

وی افزود: این خودرو دارای امکانات ویژه‌ای مانند موتور برق، امدادرسانی، کمک‌های اولیه و ... است که به‌واسطه قرارگیری شاهرود در مسیر کریدور زائران حرم رضوی و آمار بالای تصادفات جاده‌ای در شرق استان سمنان، به این شهرستان تخصیص‌یافته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر استان سمنان در پاسخ به سؤالی درباره استقرار پایگاه امدادی جنگل ابر شاهرود نیز توضیح داد: نیروهای هلال‌احمر در این جنگل مستقر هستند اما پایگاهی برای آنان وجود نداشت لذا با درخواست ما برای ایجاد پایگاه موافقت و پنج هزار متر زمین به ما داده شد که امیدواریم همین امسال بتوانیم عملیات ایجاد این پایگاه را آغاز کنیم.

شکراللهی درباره پایگاه بیارجمند نیز گفت: یکی از شاخص‌های تخصیص پایگاه به امداد و نجات مقوله تردد و تصادفات جاده‌ای و آمایش سرزمینی است لذا پایگاه بیارجمند در این شاخص‌ها مصوب نشد و در نتیجه این پایگاه اولویت ما نیز نخواهد بود.

کد مطلب 4539874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها