باشگاه تراکتورسازی تبریز خواستار اجرای عدالت در ورزش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی، در این بیانیه آمده است: اشتباهات داوری در نتیجه بازی این تیم با نساجی قائم شهر تاثیر مستقیم داشته و موجب از دست رفتن دو امتیاز حساس برای نماینده فوتبال آذربایجان شد.

در این بیانیه آمده است: علاقه مندان و عاشقان تیم تراکتورسازی به دور از همه هیاهوها انتظار داشتند گروه داوری این دیدار به رهبری داور با تجربه‌ ای همچون سید علی، قضاوت عادلانه ‌ای در این مسابقه داشته باشند تا نتیجه بازی منصفانه رقم بخورد که این اتفاق تلخ علاوه بر تزریق ناراحتی به جامعه هواداری تیم، به روح فوتبال پاک نیز خدشه وارد کرد.

اشتباه در صحنه‌ ای که داور پشت دروازه هم به آن اشراف کامل داشت و می ‌توانست با دخالت خود مانع از این اجحاف حق شود، در کمال تعجب مسلم‌ ترین پنالتی تراکتورسازی را در این بازی نادیده گرفته شد.

در بیانیه باشگاه تراکتورسازی آمده است: اشتباه داوران امری بدیهی است اما اگر ضعف داوری جدال سرنوشت‌ ساز با پرسپولیس در هفته سیزدهم را که به دنبال آن گل سالم تراکتورسازی از سوی کمک داور مردود اعلام شد، به پای چشم غیرمسلح بگذاریم، در مورد اشتباهات در صحنه ‌هایی که حتی جای بحث برای کارشناسان را هم باقی نمی‌گذارد، این ذهنیت مسموم را در اذهان شکل می ‌دهد که اراده‌ ای برای جلوگیری از قهرمانی تیم تراکتورسازی در لیگ برتر وجود دارد.

آنچه مبرهن است، تبعات اشتباهات دنباله ‌دار داوری در رقابت ‌های لیگ برتر می ‌تواند ضربه‌های سهمگینی را به تیم ‌های مدعی قهرمانی وارد کند کمااینکه نظیر این اتفاقات در لیگ ‌های یازدهم و چهاردهم علیه تیم تراکتورسازی به وقوع پیوست و اهالی فوتبال نیز بدان اذعان دارند، سرنوشت قهرمانی را عوض کرده و مانع از ثبت افتخار برای تیم محبوب پرشورها شد.

به موجب این بیانیه باشگاه تراکتورسازی تبریز حق مسلم خود می‌ داند مراتب اعتراض شدیدش را به وضعیت نامطلوب داوری این دیدار اعلام داشته و خواستار رسیدگی و برخورد قاطع از سوی مراجع ذیصلاح است چرا که نتیجه این دیدار وضعیت امتیازات صدر جدول را دستخوش تغییرات کرد.

باشگاه تراکتورسازی مصمم است حقوق از دست رفته خود را مطالبه نماید، لذا تأکید بر رسیدگی به وضعیت داوری مسابقات داشته و با توجه به دیدارهای آینده امید دارد تا نظارت دقیقی بر انتخاب داوران و عملکرد آنها صورت بگیرد.

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران فوتبال نیز با انتقاد از نحوه داوری در بازی روز گذشته تراکتورسازی مقابل نساجی، خواستار نظارت بیشتر و دقت در انتخاب داوران مسابقات شدند.