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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

تمجید روزنامه قطری از طارمی به بهانه کنارگذاشتن اسنایدر

تمجید روزنامه قطری از طارمی به بهانه کنارگذاشتن اسنایدر

یک روزنامه قطری از مهاجم ایرانی تیم الغرافه تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «استاد الدوحه» قطر امروز در گزارشی به بهانه کنارگذاشتن وسلی اسنایدر از الغرافه، نگاهی به بازیکنان خارجی این تیم از جمله مهدی طارمی داشته است.

این روزنامه در ابتدای گزارش خود نوشت: «مهدی طارمی مهاجم الغرافه علیرغم ناکامی ایران در رسیدن به فینال مسابقات جام ملت های آسیا، در این مسابقات به صورت چشمگیری درخشید.»

استاد الدوحه در ادامه به جذب الیاس حسانی مدافع الجزایری و لوکاس مندز مدافع تیم الدحیل اشاره کرده و درباره اسنایدر آورده است که این بازیکن از ۱۵ مسابقه فقط در هفت هفته به میدان رفته است و مشخص نیست که آیا کنار رفتنش از لیست الغرافه به خداحافظی رسمی او منجر می شود یا خیر.

کد مطلب 4539885

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