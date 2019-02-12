ایران در گروه سخت جام جهانی قرار دارد/ بازگشت آزادکاران به اردو

هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم کشتی آزاد امید دیدارهای سختی را در جام جهانی پیش رو دارد، گفت: تیم امید که قرار است به جای تیم ملی بزرگسالان راهی جام جهانی روسیه شود با تیم های امریکا، گرجستان و مغولستان همگروه شده که به واقع گروه سختی است. شاید برخی از اهالی کشتی به تیم مغولستان و حتی گرجستان به عنوان تیمهای ساده و کم خطری نگاه کنند، اما واقعیت چیز دیگری است و تمامی تیمهای جام جهانی قدرتمند هستند.

وی تصریح کرد: ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی هم در حالی اوایل اسفندماه مشخص می شود که ما چند آزادکار از رده بزرگسالان هم در ترکیب تیم امید خواهیم داشت. بدین ترتیب ما تلفیقی از نفرات امید و بزرگسالان را به جام جهانی اعزام می کنیم که البته تعداد نفرات رده امید بیشتر است.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص آغاز اردوی این تیم نیز گفت: طبق برنامه کادر فنی، گروه اول از آزادکاران دعوت شده به اردو از امروز به خانه کشتی خواهند آمد. این نفرات جزو آزادکارانی بودند که در جام تختی حضور نداشتند. گروه دوم هم که جزو نفرات برتر جام تختی هستند از فردا به ما ملحق می شوند. آزادکاران گروه اول تا زمان اعزام به جام دانکلوف در اردو خواهند بود و آزادکاران گروه دوم نیز تمرینات خود را تا روز ۶ اسفندماه پیگیری می کنند.

حبیبی در پایان افزود: برنامه ریزی تمرینی کادر فنی به نحوی تدوین شده که ما بتوانیم تا اوایل اردیبهشت ماه که رقابتهای قهرمانی آسیا را پیش رو داریم به بهترین شرایط تیمی دست یابیم. خوشبختانه تا آن زمان فرصت کافی داریم و باید از اردوها و تورنمنت های بین المللی پیش رو به بهترین شکل استفاده کنیم.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا با دعوت از دو گروه از آزادکاران منتخب کادر فنی در خانه کشتی تهران آغاز می شود.

مرحله پنجم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا در چین و جام دانلکوف بلغارستان روزهای ۲۳ بهمن تا ۸ اسفندماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) امیرحسین زارع (مازندران)



همچنین نفرات زیر از رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی به اردو دعوت شده اند که این مرحله از تمرینات روزهای ۲۴ بهمن تا ۶ اسفندماه برگزار می شود:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری(مازندران)- عرفان آئینی(تهران) - عرفان جعفریان(مازندران)

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور(مازندران)

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی(تهران)

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی(تهران)- میثم نصیری(زنجان)

۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی(کرمانشاه)

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری - محمد جواد حمیدی(کرمانشاه)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور(مازندران)

۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی(کرمانشاه) - محمد جواد ابراهیمی(مازندران)

۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر(مازندران) - علی رضا گودرزی(تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی(کرمانشاه)

سرمربی: غلامرضا محمدی

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان: محمد طلایی

مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاجی کناری، امیر آشوری (به معرفی استان البرز)- تیمور مرادی(کرمانشاه)

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

مربی بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی نژاد

ماساژور: امیر شیخی

سرپرست: هادی حبیبی

رقابت های کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در شهر شی آن چین برگزار خواهد شد. جام دانکلوف بلغارستان نیز روزهای ۹ تا ۱۲ اسفندماه در شهر روسه برگزار می شود.