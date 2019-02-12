به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته باقی مانده تا ترکیب ۸ تیم حاضر در مرحله اول پلی آف رقابت‌های والیبال مشخص شود. هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با برگزاری شش دیدار پیگیری می شود. تیم‌های شهرداری ورامین، خاتم اردکان، پیکان تهران، پیام مشهد، فولاد سیرجان، کاله مازندارن و سایپا تهران جواز حضور در پلی آف را کسب کرده اند و حال سه تیم شهرداری گنبد، شهرداری تبریز و شهروند اراک رقابت فشرده و نزدیکی با یکدیگر دارند تا به عنوان تیم هشتم جواز حضور در پلی آف را کسب کنند.

شاگردان عادل بناکار در تیم شهرداری تبریز در هفته بیست و چهارم دست به کار بزرگی زدند و موفق شدند روند پیروزی های متوالی نارنجی پوشان سایپا را متوف کنند و با شکست تیم سایپا به دهمین برد خود دست یابند. حال شهرداری تبریز با روحیه خوب فردا در تبریز میزبان تیم پیکان خواهد بود. یاران ترکاشوند در پیکان نیز در سه هفته گذشته مقابل تیم‌های کاله مازندارن، شهرداری ورامین و پیام مشهد متحمل سه شکست متوالی شده است و برای فرار از شکست و صعود به جایگاه دوم جدول نیاز به پیروزی دارند. پیکانی های برای بازی راحتتر در مرحله اول پلی آف به دنبال رده دوم هستند و شهرداری تبریز برای صعود به پلی آف نیاز به برد دارد و همین باعث می شود تا این دیدار از حساسیت بالایی برخوردار باشد.

در دیگر بازی حساس هفته، تیم شهروند اراک در تهران میهمان تیم سایپا خواهد بود. شاگردان خداوردی در اراک نیز شانس صعود به پلی آف را دارند در حالیکه این تیم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و سرمربی این تیم اعلام کرده که حضور در رقابت‌های لیگ برای آنها کافی است. اما این تیم همچنان از شانسهای حضور در مرحله پلی آف به شمار می رود و باید دید چه در انتظار این تیم است.

تیم شهرداری گنبد نیز کار سختی در مشهد مقابل تیم پیام دارد. شاگردان قوچان نژاد در تیم پیام روز یکشنبه موفق شدند در تهران تیم پیکان را شکست دهند تا همچنان در قامت یکی از تیم های مدعی رقابت‌ها ظاهر شوند، فردا میزبان گنبدی‌ها خواهند بود. تیم شهرداری گنبد با یک پیروزی بیش‌تر نسبت به دو تیم پیام و شهروند اراک شانس بیش‌تری برای صعود به پلی آف دارد و پیروزی مقابل تیم مشهد برای آنها اهمیت بالایی دارد.

به این ترتیب دو هفته‌ی پایانی رقابت‌های لیگ برای تیم‌های شهرداری گنبد، شهروند اراک و شهرداری تبریز حساسیت و اهمیت بالایی دارد و باید دید کدام تیم به عنوان تیم هشتم راهی دور پلی آف خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛

* خاتم اردکان ـ کاله مازندران

* عقاب نهاجا ـ فولاد سیرجان

* شهرداری ارومیه ـ دورنا ارومیه

* پیام خراسان ـ شهرداری گنبد

* سایپا تهران ـ شهروند اراک

* شهرداری تبریز ـ پیکان تهران

* تیم شهرداری ورامین این هفته استراحت دارد.

* جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال تا پایان هفته بیست و چهارم؛

۱.شهرداری ورامین ـ ۲۰ پیروزی ـ ۵۸ امتیاز

۲.خاتم اردکان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۶ امتیاز

۳.پیکان تهران ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۵ امتیاز

۴.پیام مشهد ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۲ امتیاز

۵.فولاد سیرجان ـ ۱۳ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز

۶.کاله مازندران ـ ۱۳ پیروزی ـ ۳۷ امتیاز

۷.سایپا تهران ـ ۱۲ پیروزی ـ ۳۷ امتیاز

۸.شهرداری گنبد ـ ۱۱ پیروزی ـ ۳۳ امتیاز

۹.شهرداری تبریز ـ ۱۰ پیروزی ـ ۳۰ امتیاز

۱۰.شهروند اراک ـ ۱۰ پیروزی ـ ۲۸ امتیاز

۱۱.شهرداری ارومیه ـ ۵ پیروزی ـ ۱۸ امتیاز

۱۲.عقاب نهاجا ـ ۴ پیروزی ـ ۱۲ امتیاز

۱۳.دورنا ارومیه ـ یک پیروزی ـ ۷ امتیاز