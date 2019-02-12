نشست تبادل تجربیات علم و فناوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از برگزاری دوره‌ نخست جایزه مصطفی(ص)، طرحی با عنوان «نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP) در کشورهای اسلامی» به‌منظور تحقق اهداف بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در ایجاد فضای همکاری و تعامل بین متخصصان و دانشمندان کشورهای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

نخستین دوره‌ از مجموعه نشست‌های برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری‌(STEP) در کشورهای اسلامی، در دی ماه ۱۳۹۴ هم‌زمان با برگزاری نخستین دوره جایزه مصطفی(ص) در تهران و با حضور ۶۰ دانشمند برجسته از کشورهای اسلامی برگزار شد.

دوره چهارم نشست‌ استپ نیز با پیشنهاد کشور عمان در دانشگاه سلطان قابوس عمان، در ۱۱ آذرماه امسال نیر برگزار شد.

پیش بینی شده که پنجمین دوره این نشست نیز در هشتم اسفند سال ۹۷ در دانشگاه کراچی پاکستان برگزار شود.از اهداف این نشست می‌توان به طراحی بستری به منظور تحقق اهداف جایزه مصطفی(ص)، همکاری و تعامل بین متخصصان و دانشمندان کشورهای اسلامی و توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشاره کرد.