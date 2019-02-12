به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی بزرگسالان جایزه بزرگ کرواسی که جزء طرح رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی کشتی نیز محسوب می شود روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در شهر زاگرب کشور کرواسی برگزار شد.

بر این اساس ۸ کشتی گیر جوان کشورمان با هدایت حمید باوفا به مصاف حریفان خود در این مسابقات رفتند که در پایان تیم ایران توسط پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم صاحب مدال طلا، میلاد رضا نژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره و محمد ناقوسی در وزن ۷۷ صاحب مدال برنز شد. ۵ نماینده دیگر کشورمان نیز با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفتند.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: ۱- پویا دادمرز (ایران) ۲- اکرم اوزتورک (ترکیه) ۳- واسیلی الکساندراف (رومانی) ۴- دوگوس آیازچی (ترکیه)

۶۰ کیلوگرم: ۱- کرم کمال (ترکیه) ۲- میلاد رضا نژاد حسینوند (ایران) ۳- ایوان لیزاتوویچ (کرواسی) و اریک توربا (مجارستان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- اسلام جان بهراموف (ازبکستان) ۲- خاویر جانسون (آمریکا) ۳- فیروز توختایف (ازبکستان) و داوید ارسیتیچ (لهستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- المورات تاسمراداف (ازبکستان) ۲- میهای میهوت (رومانی) ۳- ایگانزیو سانفیلیپو (ایتالیا) و انس باشار (ترکیه)

۷۲ کیلوگرم: ۱- روبرت فرتیتسچ (مجارستان) ۲- راماز زوییدزه (گرجستان) ۳- ماتئوس برناتک (لهستان) و آیک منتاتساکانیان (بلغارستان) ... ۱۰- محمدرضا مختاری (ایران)

۷۷ کیلوگرم: ۱- بوزو استارسویچ (کرواسی) ۲- یونس امره باشار (ترکیه) ۳- کیم هیون وو (کره جنوبی) و محمد ناقوسی (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- دانیل الکساندراف (بلغارستان) ۲- امره کوش (ترکیه) ۳- کارلو کودریچ (کرواسی) و برهان آکبوداک (ترکیه) ... ۷- حسین فروزنده (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- ویکتور لورینچ (مجارستان) ۲- کریستوفر برگ (سوئد) ۳- آرکادیوز کولینیچ (لهستان) و تادیوز میچالیک (لهستان) ... ۱۱- حسن فروزنده (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- ایلیا بوریسوف (روسیه) ۲- کیریل میلوف (بلغارستان) ۳- تریسی هانکوک (آمریکا) و جهانگیر توردیف (ازبکستان) ... ۱۵- ابوالفضل سید مهدوی (ایران)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- اوسکار مارویک (نروژ) ۲- مومینجان عبداله یف (ازبکستان) ۳- میلوسلاو متودیف (بلغارستان) و یاسمانی فرناندز (شیلی) ... ۹- علی اکبر یوسفی (ایران)