امام جمعه واستاندار قزوین از حضور مردم در راهپیمایی قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله «عبد الکریم عابدینی» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و «عبدالمحمد زاهدای» استاندار قزوین با صدور پیامی مشترک از حضور گسترده، پرشور و معنادار مردم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تقدیر و تشکر کردند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

خدای متعال را سپاسگزاریم که در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، مرد و زن و پیر و جوان و نوجوان و خردسال استان همچون دیگر نقاط کشور با حضور معنادار خود و لبیک به دعوت امام المسلمین حماسه‌ ای جاودان خلق کردند که در کتاب تاریخ انقلاب ماندگار خواهد بود.

پیام این حضور برای دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی یأس و ناامیدی و سرخوردگی بود، دوستان انقلاب اسلامی هم در داخل کشور و اقصی نقاط جهان امید به آینده روشن و پیروزی مستضعفین بر مستکبرین عالم را از این حرکت مردمی برداشت خواهند کرد.

ضمن تشکر از یکایک مردم شریف استان که این حماسه را آفریدند و تمام خدمتگزاران انقلاب که در برگزاری راهپیمایی و تأمین نظم و امنیت آن تلاش کردند، از خدای متعال ظهور امام عصر (عج) و اتصال انقلاب اسلامی به حکومت جهانی موعود را خواستاریم.