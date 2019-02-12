صعود نماینده فوتبال قم به مرحله دوم مسابقات امیدهای کشور

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست مسابقات فوتبال رده سنی امید کشور در دسته مناطق در حالی به پایان رسید که تیم فوتبال وحدت شریف قم توانست در این مرحله با کسب امتیازات لازم به مرحله دوم صعود کند.

وی افزود: صعود تیم وحدت شریف قم از این نظر حائز اهمیت ویژه است که راهیابی این تیم به مرحله دوم لیگ مناطق امید کشور در دهه ۹۰ برای نخستین بار در فوتبال قم رخ می‌دهد البته استان قم یک تیم با نام صبا در لیگ دسته اول امید کشور نیز دارد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال وحدت شریف قم در مسابقات مرحله اول رده سنی امید کشور در شاهرود به میدان رفت و ۴ مسابقه انجام داد و توانست با کسب ۲ پیروزی، یک تساوی و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله دوم شود.

احمدی بیان داشت: تیم وحدت شریف قم در این رقابت‌ها توانست تیم پدیده اراک را ۳ بر ۲ و با گل‌های حسین عرب زاده، امین کرمانی و محمدرضا غلامی شکست دهد اما در دومین مسابقه برابر حریف قدرتمند خود ماهان تهران ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

وی عنوان کرد: نماینده قم در دیدار سوم برابر تیم کومش سمنان با نتیجه ۶ بر صفر پیروز شد در حالی که حسین عرب زاده ۲ گل، محمد حسین اسماعیل گل ۲ گل و حامد نورنژاد و محمد رضا غلامی هرکدام یک گل در این بازی برای تیم وحدت قم به ثمر رساندند.

دبیر هیئت فوتبال قم تصریح کرد: تیم وحدت شریف قم در چهارمین و آخرین مسابقه خود برابر نماینده شاهرود در حالی که برای صعود به یک تساوی نیاز داشت با این تیم یک بر یک مساوی کرد که البته گل تساوی را در دقیقه هفتم وقت تلف شده دریافت کرد و بدین ترتیب راهی مرحله دوم شد تا به دنبال صعود به لیگ دسته اول امید کشور باشد.