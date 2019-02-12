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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

لغو و تغییر مسیر پروازهای عبوری از آسمان زاهدان در پی وزش طوفان

لغو و تغییر مسیر پروازهای عبوری از آسمان زاهدان در پی وزش طوفان

زاهدان - مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفت: شب گذشته شرایط نامساعد جوی در پی وزش طوفان و گرد و خاک موجب لغو یک پرواز و تغییر مسیر پروازهای عبوری از آسمان زاهدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، حمیدرضا پارسا اظهار داشت: شب گذشته شرایط نامساعد جوی در پی وزش طوفان و گرد و خاک موجب لغو یک پرواز و تغییر مسیر پروازهای عبوری از آسمان زاهدان شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: همچنین شب گذشته پرواز شماره ۸۱۸ که از شیراز به سمت زاهدان در حرکت بود، در پی نامساعد شدن شرایط جوی در زاهدان ساعت ۲۲:۳۴ به سمت کرمان تغییر مسیر داد و ساعت ۲۳:۳۳ در فرودگاه این شهر به زمین نشست و در نهایت ساعت ۰۱:۱۳ و پس از اعلام لغو پرواز، کرمان را به مقصد شیراز ترک کرد.

وی اضافه کرد: مسافران در صورت نارضایتی از عملکرد شرکت هواپیمایی می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با حقوق تضییع شده احتمالی ثبت شکایت داشته باشند.

کد مطلب 4539924

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