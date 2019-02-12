۱۷۰ پزشک متخصص در سطح استان ایلام فعالیت دارند

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان ۶۳ مرکز بهداشتی و درمانی و ۲۰ پایگاه بهداشتی خدمات را به مردم ارائه می دهند.

وی افزود: همچنین ۲۰۷ خانه بهداشت در استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در زمینه پزشک متخصص در حال حاضر حدود ۱۷۰ پزشک متخصص و حدود ۲۰۰ پزشک عمومی در بخش بهداشت و درمان استان فعال هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: حدود ۷۵۴ تخت بیمارستانی و ۸۰ داروخانه در سطح استان فعال است.

ناصری فر عنوان کرد: دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی پزشکی در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی استان با ۱۶۵ هیئت علمی مشغول به تحصیل هستند.