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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

۱۷۰ پزشک متخصص در سطح استان ایلام فعالیت دارند

۱۷۰ پزشک متخصص در سطح استان ایلام فعالیت دارند

ایلام - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هم اکنون ۱۷۰ پزشک متخصص در سطح استان ایلام فعالیت دارند.

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان ۶۳ مرکز بهداشتی و درمانی و ۲۰ پایگاه بهداشتی خدمات را به مردم ارائه می دهند.

وی افزود: همچنین ۲۰۷ خانه بهداشت  در استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در زمینه پزشک متخصص در حال حاضر حدود ۱۷۰ پزشک متخصص و حدود ۲۰۰ پزشک عمومی در بخش  بهداشت و درمان استان فعال هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: حدود ۷۵۴ تخت بیمارستانی و ۸۰ داروخانه در سطح استان فعال است.

ناصری فر عنوان کرد: دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی پزشکی در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی استان با ۱۶۵ هیئت علمی مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 4539926

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