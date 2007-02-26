حملات امروز عراق دستکم 49 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی عراق گفت که انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای پلیس در منطقه "الرستمیه" در جنوب شرقی بغداد دو کشته و یک زخمی برجا گذاشت.

وی افزود: دو نفر نیز بر اثر اصابت گلوله خمپاره به خیابان "النضال" در مرکز بغداد کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

درهمین حال، یک منبع دیگر امنیتی از انفجار بمب درنزدیک مرکز دفاع شهری در ناحیه "الداودی" در منطقه "المنصور" در غرب بغداد خبر داد که درجریان آن سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

یک افسرعراقی نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو نفر دیگر در انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیک یک مرکز ایست و بازرسی درغرب شهر کرکوک خبر داد.

ازسوی دیگر، یک سروان پلیس عراق نیز از حمله افراد مسلح به دو کامیون حامل دارو در مسیر کرکوک و کشتن سه سرنشین آن خبر داد و انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای پلیس به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد.

یک منبع پلیس نیزگزارش داد که افراد مسلح با تیراندازی به یک خودرو در جاده اصلی شرق شهر "لطیفیه" درجنوب بغداد یک نفر را کشته و فرزندش را زخمی کردند.

اصابت گلوله های خمپاره به خانه ای در روستای "العصریه" در ناحیه الاسکندریه در جنوب بغداد نیز به زخمی شدن هشت نفر منجر شد و یک افسر پلیس شهر "حله" عراق نیز از بازداشت هشت نفر از اعضای گروه "جند السماء" در مرکز این شهر خبر داد.

از سوی دیگر، یک فرد انتحاری سوار بر خودروی بمب گذاری شده با منفجر کردن خود در نزدیک یک مرکز پلیس در شهر "الرمادی" در غرب عراق 14 نفر را کشت.