استاندار سیستان و بلوچستان از حضور حماسی مردم تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در این پیام ۲۲ بهمن را روز یاس دشمنان نامید و اعلام کرد: اینک بار دیگر در یوم الله ۲۲ بهمن و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پیام انقلاب اسلامی ایران در گوش میلیون ها آزاده حقیقت جو در سرتاسر گیتی طنین انداز شد و علی رغم توطئه ها و دسیسه های دشمنان، بار دیگر استان پهناور سیستان و بلوچستان به زنان، مردان، جوانان و کودکان خود بالید و این روز شکوهمند را برای دشمنان ایران و اسلام به روز یأس و نومیدی تبدیل کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخار آمیز انقلاب اسلامی از تمامی آحاد و اقشار مختلف مردم ولایتمدار و انقلابی این استان که در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با حضور آگاهانه ضمن نمایش اقتدار، همبستگی و وحدت مردم استان که در حقیقت تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل عظیم الشان(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بود، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

موهبتی در پایان این پیام از خداوند متعال تداوم و استمرار راه انقلاب اسلامی و برای مردم شریف و همه دست اندرکاران برگزاری برنامه های دهه فجر و به ویژه نیروهای جان برکف امنیتی و انتظامی استان که با تمام توان وظیفه سنگین و مهم برقراری آرامش و امنیت در این ایام که مصادف با عزاداری ایام فاطمیه(س) نیز بود؛ را به شایستگی برعهده داشتند، اجر و پاداش الهی، سلامتی و سعادت را درخواست کرد.