شماره ششم مجله اندیشه نامه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ششم مجله علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اندیشه نامه منتشر شد. سرمقاله این شماره به قلم سیدنظام موسوی با عنوان «تکرار نشدنی» و جعفر حسن‌خانی تحت عنوان «انقلاب علیه تغلب» است که به بررسی تاریخ معاصر ایران و استفاده روشنفکران از راهبرد تغلب پرداخته است.

عکس جلد این مجله تلمیح گرفته شده از عکسی تاریخی در انقلاب اسلامی ایران است که مردم به صورت جمعی اقدام به پایین کشیدن مجسمه شاه کردند و با جابجایی نمادها و قرار دادن «گاو وال استریت» به خوبی نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران انقلابی علیه لیبرال سرمایه‌داری بوده و با عنوان «قلب تاریخ» بر روی این موضوع تاکید شده است.

در ابتدای مجله با گفتارهایی از کریم مجتهدی، عماد افروغ، عبدالحسین خسروپناه و محمدرضا مرندی تحت عنوان «راه ماه» به اهمیت مبحث علوم انسانی و فقر تولید محتوا در ایران پرداخته شده است.

مجله با بخش «نامه‌ها» شروع می‌شود و سرفصل‌های پژوهشنامه با عنوان انقلاب بدون گیوتین به بررسی مقایسه‌ای ترمیدوری در انقلاب اسلامی و انقلاب فرانسه، شریعت‌نامه به بررسی دین در ظهور و تداوم انقلاب اسلامی و مردم‌نامه به بررسی نقش و مطالبات مردم در طول انقلاب اسلامی پرداخته است.

این مجله علوم انسانی حاوی شش پرونده ویژه با موضوعات پهلویسم، نارسایی، خانه خوبان، بیم و امید و نقطه ثقل است.

پرونده پهلویسم به بررسی حکومت ۵۳ ساله پهلوی در ایران پرداخته و در همین زمینه با یعقوب توکلی، مظفر شاهدی، سیدمهدی طالقانی، محمدحسین دانایی و محمدرضا کائینی گفتگو و یادداشت‌هایی به قلم سیدمصطفی تقوی، امیرخوشصحبتان، مرضیه کمائی و مریم فرزام منتشر شده است.

در پرونده نارسایی به تبیین و بررسی شش نظریه غربی اشخاصی چون نیکی کدی، میشل فوکو، یرواند آبراهامیان، جان فوروان، تدا اسکاچ پل و بابی سعید پیرامون انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

در پرونده خانه خوبان به دستاوردهای تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی پرداخته شده و در همین راستا با صالحی فراهانی، منوچهر آشتیانی، هرمیداس باوند، بذرافکن، عادل پیغامی و عبدالمجید بنافی و دو اندیشمند خارجی اریک والبرگ فیلسوف کانادایی و خوان آنتونیو آگیلار به گفتگو پرداخته شده است.

در بخش ترجمه یادداشت‌هایی از یوهان هری، اسلاوی ژیژک فیلسوف اسلوونیایی، آلفردو سعد فیلهو، جرج منبیوت نظریه‌پرداز بریتانیایی، مایکل پر، جانسن هیکل و مارتین کیک آورده شده است.

در قسمت گفتاورد در دفتر مجله اندیشه‌نامه میزگردی با علیرضا شجاعی‌زند و بیژن عبدالکریمی با موضوع «انقلاب با کدام مسمی» برگزار شد.

در این شماره مصاحبه‌های تفضیلی از صالحی فراهانی، محمدحسین پناهی، مهدی طالقانی، محمدحسین دانایی، بایزید مردوخی، هرمیداس باوند، عادل پیغامی، محمدباقر خرمشاد، احمد رهدار و محمدمهدی سیار، زهیر توکلی، مهرداد صدقی، غلامرضا جمشیدیها، محمدرضا کائینی، احمدرضا انتظاری و احمد قانع منتشر شده است.