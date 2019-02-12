تیم «پوشاک ساحل» قهرمان لیگ تنیس روی میز استان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مسابقات تنیس روی میز باشگاه‌های استان قم در سال ۹۷، مصادف با ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بسته شد و تیم پوشاک ساحل دوشنبه شب جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد.

در دیدار فینال این مسابقات که در سالن اختصاصی شهید محمدی واقع در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد تیم پوشاک ساحل توانست تیم آکادمی قائمی را شکست دهد و قهرمان این مسابقات شود و تیم معدن منگنز عنوان سوم را به دست آورد.

تیم پوشاک ساحل با سرپرستی ابوالفضل وفایی، و حضور پویا وفایی، احمد داماد، میلاد عباسی و پرهام حکانی به عنوان بازیکن قهرمان مسابقات لیگ باشگاه‌های استان قم شد و تیم آکادمی قائم با ترکیب مهدی سرحدی، سید علی سجادیان، امیر حسین فغانی، حسین رزاقی و میلاد بی پروا صاحب عنوان نایب قهرمانی شد.

همچنین در ترکیب تیم معدن منگنز که با سرپرستی مجید نراقی قدم به این رقابت‌ها نهاد مهرشاد پوده، علی اخوان، محمد محمدی، محمد حسینی و محمد حسن حبیبی حضور داشتند در حالی که محمد حسن حبیبی بازیکن نونهال تیم معدن منگنز در فهرست دعوت شدگان به اردوی ملی نونهالان نیز قرار دارد.

محمدحسن حبیبی پینگ پنگ باز قمی در اردوی تیم ملی تنیس روی میز نونهالان ایران در رشت و طی روزهای١٧ الی ۲۳ اسفندماه حضور پیدا می‌کند.