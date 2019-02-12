احتمال وقوع جنگ داخلی در ونزوئلا بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «خوان گوایدو» رهبر کودتاگران ونزوئلایی در سخنان خود احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور برای تغییر نظام را بعید دانست.

دلیل گوایدو برای بعید بودن وقوع جنگ داخلی در این کشور آن است که ۹۱ درصد مردم ونزوئلا خواهان تغییر نیستند.

نزدیک به یک ماه است که تحولات داخلی ونزوئلا به دلیل آنکه خوان گوایدو خود را رئیس جمهور خوانده و کشورهای غربی نیز از وی حمایت کرده اند پیچیده تر شده است. در این میان ارتش هنوز به «نیکلاس مادورو» وفادار است اما آمریکا تلاش می کند تا ارتش ونزوئلا را نیز به صف کودتاگران اضافه کند.

در همین رابطه روز گذشته روسیه تماس آمریکا با ارتش ونزوئلا برای تغییر موضع نیروهای مسلح این کشور و دست کشیدن از حمایت از دولت مادورو را مورد انتقاد قرار داد.

روسیه این اقدام آمریکا را غیر قابل قبول خوانده است.

ارتش ملی بولیواریایی ونزوئلا از روز یکشنبه رزمایش ۵ روزه ای را در این کشور آغاز کرد.

بر اساس اعلام ارتش، هدف از این رزمایش نمایش آمادگی ارتش برای دفاع از کشور در مقابل هرگونه تهاجم اعلام شده است.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص گفت: این مانور نظامی تا ۱۵ فوریه سال جاری میلادی ادامه دارد و بزرگترین و مهمترین رزمایش در تاریخ ۲۰۰ ساله دولت ونزوئلا خواهد بود.